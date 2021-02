Dyre- og plantelivet vågner snart igen efter vinteren. Det kan blandt andet opleves omkring de mange gadekær på Vestegnen. Her er vi ved kæret i Middelalderlandsbyen i Brøndby.

Tjek Vestegnens middelalder ud

I Middelalderlandsbyen i Brøndby kan alle, der har lyst til at komme ud i naturen, kombinere en dejlig naturoplevelse med lidt vitaminer til hovedet og et sjovt nyt orienteringsløb, der alt sammen gør børn og voksne lidt klogere på middelalderen. Middelalderlandsbyen er en rekonstrueret landsby med beboelseshuse, værksteder, et gadekær og en kirke.