Tiltale: Snød med corona-hjælp

Anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi har rejst tiltale mod i alt tre personer for uberettiget at have forsøgt at få hjælpepakke-penge udbetalt fra Erhvervsstyrelsen.

I den første sag er en 36-årig direktør for et rengøringsfirma fra Glostrup tiltalt for, at have forsøgt at få udbetalt knap en halv million kroner fra Erhvervsstyrelsen, ved at ansøge om lønkompensation for tre personer, som ikke var ansat i firmaet.

Anklage: Brugte falske lønsedler

I den anden sag er to mænd på henholdsvis 23 år og 26 år tiltalt for uberettiget, at have forsøgt at få udbetalt over 270.000 kroner fra Erhvervsstyrelsen.

Ifølge tiltalen skete det ved hjælp af falske lønsedler fra de to mænds byggefirma i Glostrup. Også her handlede ansøgningerne om at få del i corona-hjælpepakkerne.