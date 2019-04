Tillidsrepræsentant Søren Andersen, arbejdsmiljørepræsentant Lone Skafte og skoleleder Rasmus Krøll Bjerregaard arbejder tæt sammen for at skabe tillid og sikre at alle trives.

Tillid og fællesskab giver lavt sygefravær

Krogårdskolen i Greve har et rekordlavt sygefravær blandt de ansatte. Nu skal de gode erfaringer bruges på andre skoler i Greve.

På Krogårdskolen er sygefraværet nu historisk lavt blandt skolens medarbejdere. Fraværsprocenten er helt nede på 2,96 procent, og til sammenligning er det landsdækkende tal ifølge Danmarks Statistik næsten dobbelt så højt - nemlig 5,89 procent for kommunale medarbejdere, som underviser og har pædagogisk arbejde.

Skoleleder på Krogårdskolen, Rasmus Krøll Bjerregaard, er stolt over og glad for, at medarbejderne tydeligvis stortrives.

Og trivslen er ikke tilfældig. Både han og medarbejderne har arbejdet målrettet på, at skolen skal være et godt sted at arbejde og det kan nu ses i skolens fravær. For fire år siden var medarbejdernes fravær på over syv procent, mens det i dag er under tre procent.

Rasmus Krøll Bjerregaard fremhæver selv to ting, som har gjort en vigtig forskel. Det ene er tillid til ledelsen. Det andet er godt fællesskab blandt kollegaerne.

- Vi har fået skabt en tryghed i, at man kan tale med ledelsen om sine problemer og regne med, at vi sammen finder en løsning, fortæller han og understreger, at det ikke er ham alene, der har æren. Blandt andet har han et tæt samarbejde med tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten om at tage ting i opløbet.

Det gode fællesskab har alle medarbejdere på skolen bidraget til. Blandt andet har medarbejdere på skift arrangerer fredagscafé, bowling, teaterture, løb, banko og meget andet.

- Sammenholdet betyder meget, og vi er bevidste om, at vi skal løfte i flok. Vi oplever alle sammen, at vi er en del af et trygt og godt fællesskab, og det betyder alverden, siger Rasmus Krøll Bjerregaard.

Alle Greve Kommuners skoler arbejder med på at skabe høj trivsel og dermed lavt fravær, og erfaringerne fra Krogårdskolen indgår i indsatserne.