Efter skyderiet tirsdag aften har Vestegnens Politi indført visitationszone i dele af Albertslund.

Tilfældig ramt af skud: Politiet indfører visitationszone

Vestegnen - 03. april 2018 kl. 22:37 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter en tilfældig fodgænger tirsdag aften blev ramt af skud, indfører Vestegnens Politi nu visitationszone i dele af Albertslund.

Visitationszonen gælder foreløbig frem til den 1. maj kl. 21, oplyser Vestegnens Politi. Det er i øvrigt sådan, at visitationszonen også omfatter politigården i Albertslund, der har adresse på Birkelundsvej 2.

Baggrunden for visitationszonen er, at der i tirsdag aften, den 3. april cirka kl. 17.35 blev skudt mod en bil i krydset ved Roskildevej og Albertslundvej, hvor en tilfældig borger blev overfladisk strejfet. Han blev skadestuebehandlet og er udskrevet igen.

Desuden blev der skudt mod ruder til et hus på Tranehusene 4 i Albertslund kl. 00.35 natten til mandag den 2. april og igen kl. 01.20 natten til tirsdag den 3. april - uden nogen personer kom til skade. Der var beboere i huset, da der blev skudt.

»Det er alvorligt, at der bliver skudt på åben gade, og en visitationszone er et godt værktøj i vores indsats med at bringe det til ophør og retsforfølge de skyldige,« siger politiinspektør Mikael Wern, Vestegnens Politi.

Vestegnens Politi var tidligere tirsdag aften massivt til stede ved hændelsen på Roskildevej og efterforsker aktuelt alle tre skudepisoder - herunder motivet og om der kan være en sammenhæng mellem episoderne.

Beslutningen om at indføre visitationszone medfører, at politiet kan foretage stikprøvevis besigtigelse af personers legeme, undersøgelse af tøj og andre genstande samt køretøjer i området for at forebygge, at nogen foretager strafbare handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd.

Visitationszonen er afgrænset af Vestskovvej, Herstedøstervej, Stensmosevej, Roholmsvej, Vallensbæk Torvevej, langs kommunegrænser til henholdsvis Brøndby og Vallensbæk Kommune, Albertslundvej, følger Vridsløsevej til Herstedøstervej og Vestskovvej.

Vestegnens Politi hører gerne fra vidner, som måtte have set eller hørt noget mistænkeligt før, under eller efter skudepisoden tirsdag den 3. april cirka kl. 17.35 ved Roskildevej og Albertslundvej.

Efterforskningen tyder på, at der blev skudt mod en mørk personbil, som derefter kørte væk fra stedet ad Albertslund mod syd - i retning mod Vallensbæk.

Fra samme sted flygtede desuden en mindre lys personbil ad Damgårdsvej mod nord.

»Vi holder alle muligheder åbne, efterforsker bredt og interesserer os naturligvis for, om der kan være en sammenhæng mellem skudepisoderne eller om de kan være banderelateret, men det er for tidlig at sige noget om, og det må vores videre efterforskning afklare,« siger politiinspektør Mikael Wern, Vestegnens Politi.

Vidner kan henvende sig til Vestegnens Politi døgnet rundt på telefon 43861448.

