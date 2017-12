Aarhus i knæ i et forsvarsforsøg mod Brøndby. Foto: Vislerphoto.com Foto: Frank Visler

Til julepause som ubesejret

Vestegnen - 11. december 2017 kl. 07:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var dømt generalprøve, da Brøndby Volleyball Klubs kvinder lørdag mødte Elite Volley Aarhus i volleyligaen. De to hold møder hinanden igen på fredag den 15. december, når de kl. 15.00 spiller semifinale i landspokal turneringen. Det var derfor med en vis spænding, at man gik ind til kampen mod volleyligaens nummer tre.

Kampen endte med en sejr på 3-1 til Brøndby, men som ventet slog det jyske tophold godt fra sig og der var længe spænding om kampens udfald.

I starten så det ellers ud til at det ville blive en walkover for Brøndby, idet de i anfører Eva Bangs serv bragte sig på 5-0 på blandt andet tre serveesser og i Alina Sodes serv rykkede de til 17-7. Aarhus fik mindsket forspringet en smule, men med Lainey Jantzi som server tog Brøndby et afgørende ryk og Lainey sluttede sættet af til 25-13 med to esser.

Serverne var også et vigtigt våben for Aarhus, som i andet sæt fik Brøndbys servemodtagning helt i knæ. Ikke mindre end fem esser præsterede de i dette sæt. Samtidig havde Aarhus med stort held fået lukket deres blokader og scorede flere point på denne konto. Brøndby derimod havde i dette sæt tre fejlserver og ikke færre end fire slagfejl, som delvis var fremprovokeret af de aarhusianske blokader. I angrebet var det kun Brøndbys Trine Kjelstrup der for alvor var i stand til at true et godt fightende Aarhus-forsvar, som var godt styret af deres dygtige libero Huebert Donata. Aarhus øgede støt og roligt deres forspring som var størst da de fik sætbold ved 24-16. Brøndby overlevede sætbolden og inden Aarhus fik lukket sættet, havde Brøndbys altid godt servende Mette Breuning fået pyntet en del på scoren, men stadig med Aarhus som vinder af sættet med 25-22.

Brøndby fik luget en del ud i fejlene, mens Aarhus i tredje sæt fik satset lidt for hårdt i deres server og fejlede fire gange. Brøndbys Deprece Washinghton, der som bedste spiller modtog gave fra Grey Matter, lagde ud med en nettur med tre vundne smash og en godt fightende Megan Rosenlund styrede sammen med libero Asli Ersózoglu forsvaret. Det skabte en bedre rytme i Brøndbyspillet og Vestegns-pigerne arbejdede sig støt og roligt frem mod sættets afslutning på 25-21.

I fjerde sæt bølgede spillet frem og tilbage og de to hold skiftedes til at tage marginale føringer, men mod slutningen så det ud til at Aarhus ville tvinge kampen ud i et femte sæt, da de bragte sig foran med 21-19. Men på godt angrebs -og blokade spil af Trine Kjelstrup og Deprece Washington, tog Brøndby i Eva Bangs serv et afgørende ryk til slutcifrene 25-21.

Kampen var sidste kamp i volleyligaen inden julepausen og Brøndby kan glæde sig over at kunne starte det nye år som ubesejrede, mens Holte på andenpladsen har tabt to kampe.

Ferie er det dog endnu ikke for Brøndby-pigerne. Først skal de tirsdag til Sverige og spille en kamp i Øresundsligaen mod de svenske mestre fra Engelholm, en kamp der bliver en god mulighed for, mod en god modstander, at skærpe holdet inden det i den kommende weekend går løs ved Final-4 om det danske landspokal-mesterskab. Fredag spiller Brøndby som sagt semifinale mod Elite Volley Aarhus og lørdag kl. 13.30 spiller vinderen af dette opgør finale mod vinderen af semifinalen mellem Holte IF og Amager VK.

Alle kampe, som også omfatter herrernes semifinaler og finale, foregår i Frederiksberghallen og afsluttes med en stor volleygallafest, hvor årets bedste danske spiller kåres. Her kan Brøndby glæde sig over at have både Eva Bang og Trine Kjelstrup blandt de fire nominerede. De to øvrige er Aarhus´ anfører Trine Rask-Nielsen og Brøndbys tidligere spiller Paulina Hougaard Jensen, som nu har stor succes på det amerikanske top college hold Colorado State University. Hun er hjemme på juleferie og vil være at finde på lægterne sammen med de øvrige Brøndbyfans.