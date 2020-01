Til info-aften: Positivt overrasket

Liv Callisen og Christine Alcantara besøgte Sydkysten Gymnasium i Ishøj og blev positivt overraskede.

Vestegnen - 10. januar 2020 kl. 10:29 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tiden nærmer sig for, at elever fra 9. og 10. klasse skal vælge ungdomsuddannelse. For at gøre valget lidt nemmere åbnede Sydkysten Gymnasium i Ishøj onsdag 8. januar dørene til orienteringsaften. Her kunne de besøgende høre om uddannelserne hhx, htx, stx samt eux business.

Blandt dem var folkeskoleeleverne Liv Callisen og Christine Alcantara, der var mødt op for at få inspiration til valget af ungdomsuddannelse. Begge var positivt overraskede efter at have hørt mere om gymnasiet.

- Vi er blevet meget overraskede over gymnasiet og overvejer at søge ind. Det er fedt, at Sydkysten Gymnasium har så mange forskellige linjer, så man kan vælge den retning, der passer bedst til én. Det er også fedt, at gymnasiet ligger i top, når det gælder faglig udvikling af eleverne, fortæller de to unge samstemmende.

Ny chance 22. januar

Rektor Lene Gammelgaard Müller håber, at gæsterne gik fra arrangementet med en god fornemmelse i maven.

- Forhåbentlig gik de besøgende hjem med en masse oplysninger om de forskellige uddannelsesmuligheder, vi tilbyder. Vi håber også, at mødet med vores engagerede elever viser, at man på Sydkysten Gymnasium kan få både tryghed og nærhed, siger Lene Gammelgaard Müller.

1. marts er deadline for uddannelsesvalget for eleverne fra 9. og 10. klasse. 22. januar er der lidt mere hjælp at hente til uddannelsesvalget, når Sydkysten Gymnasium igen åbner dørene. Det arrangement er også fra klokken 19-21 og har fokus på htx.