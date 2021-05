Thi kendes for ret: Det tager tid

Se billedserie Retten i Glostrup er presset af et stigende antal straffesager. Foto: Bjørn Armbjørn

Vestegnen - 29. maj 2021 kl. 14:52 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Retten i Glostrup er alvorligt presset af en stigende mængde sager. Det betyder, at der kan gå år før der falder dom i en række sager. Utilfredsstillende, lyder det fra en dommer.

Tidligere på året lå der en usædvanlig mail i indboksen hos domsmændene ved Retten i Glostrup. Domsmændene er civile borgere, som sammen med juridiske dommere dømmer i straffesager.

Retten i Glostrup opfordrede domsmændene til at tjekke årstallet på de sager, som de skal møde i.

Baggrunden var, at retten oplevede domsmænd møde op, i forventning om at skulle deltage i et retsmøde, men hvor det viste sig, at retsmødet først var i 2022 - og altså ikke i 2021.

Voldsom stigning Beskeden fra Retten i Glostrup var og er udtryk for, at man er grundigt presset.

Ved udgangen af april 2021 havde Retten i Glostrup 3.287 verserende straffesager, og det er en voldsom stigning i forhold til tidligere år. Som situationen ser ud lige nu, så kan ikke-hastende sager risikere først at blive afgjort efter sommerferien 2022.

- Det er utilfredsstillende for alle parter i en sag, at de skal vente så længe på en afgørelse. Det er belastende for den tiltalte, som gerne vil videre med sit liv, og det er belastende for den forurettede, der gerne vil have en afslutning på en måske meget ubehagelig oplevelse, siger Christina Breinstrup, der er pressekontaktdommer ved Retten i Glostrup.

De ikke-hastende sager er fx sager om såkaldt simpel vold, indbrud eller visse færdselssager.

Sager prioriteres Når det handler om alvorlige sager, så er der et mål om, at de skal afgøres inden for 37 dage. Der er tale om sager med alvorlig vold, voldtægt og andre alvorlige sædelighedssager, røveri og besiddelse af våben. Desuden bliver sager, hvor den tiltalte sidder varetægtsfængslet, prioriteret, og det samme gør sig gældende i sager, hvor en ung under 18 år efter dommen skal have sin sag behandlet i ungdomskriminalitetsnævnet. Senest har retterne fået besked på at prioritere sager om svindel med Covid-19-midler.

Retten i Glostrup overholder stort set fristen i de prioriterede straffesager, mens det altså trækker ud med de ikke-hastende sager.

Civile sager venter også Det samme er tilfældet med civile sager.

Det bliver tit glemt, at retten også behandler civile sager om fx håndværkerregninger, ansættelsesforhold eller krav om erstatning; sager, som ofte har stor betydning for de involverede.

Hvis en sådan sag tager en hel dag i retten, er der stort set ikke ledige tider før i 2023.

Familieretlige sager om fx forældreansvar bliver dog prioriteret og behandles inden for få måneder.

Markant stigning Antallet af verserende straffesager ved Retten i Glostrup er steget markant de senere år. Ved udgangen af 2019 var der 2.172, ved udgangen af 2020 var der 2.869, og aktuelt er der altså cirka 3.300 verserende straffesager.

Årsagen er ikke, at dommerne ved Retten i Glostrup ligger på den lade side. Ser man på antallet af afsluttede sager ved Retten i Glostrup, så er niveauet det samme eller højere de senere år.

Det er en markant stigning i antallet af sager, der er forklaringen, siger dommer Christina Breinstrup.

- Retten i Glostrup er ikke faldet i tempo, tvært imod. Der er faktisk blevet afviklet flere sager, og denne tendens fortsætter også de første fire måneder af 2021, forklarer Christina Breinstrup.

- Derimod er antallet af sager voldsomt stigende. Dertil kommer, at der i løbet af coronatiden er opstået en ophobning, af flere årsager. En lang række sager har måtte aflyses under nedlukningsperioderne. I nogle tilfælde er involverede personer blevet syge eller har udvist symptomer på Covid-19, og disse sager har så skulle berammes igen. Endelig har anklagemyndigheden i større omfang arbejdet hjemme, og har været effektive til at færdiggøre anklageskrifter og sende sagerne til berammelse i retten. Så mens Retten i Glostrup faktisk har øget tempoet, så er sagstallet steget markant, understreger Christina Breinstrup.

»Tunge« sager i Glostrup Til Retten i Glostrup er der normalt udpeget én retspræsident og 16 dommere. Desuden er der midlertidigt udpeget to ekstra dommere fra en særlig coronapulje. Foruden dommerne er der et antal dommerfuldmægtige, der også tager sig af fx fogedsager og skiftesager. Totalt set har man knap 40 jurister til at håndtere sagerne.

Dommerne kan ikke bare kaste sig over den første og bedste sag. Dels er man bundet af, at visse sager skal prioriteres, dels skal Retten i Glostrup hele tiden have åbne tider til hastende sager.

- Vi skal altid - alle ugens syv dage - kunne stille med en dommer fx i forbindelse med et grundlovsforhør, og det er umuligt at planlægge på forhånd. Der skal også være tid, hvis anklagemyndigheden ønsker fristforlængelse af varetægtsfængslede, forklarer Christina Breinstrup.

Dertil kommer, at dommerne også har opgaver uden for retsbygningen. Fx er der i alle 11 kommuner, som Retten i Glostrup dækker, et børn- og ungeudvalg, som tager stilling til fx tvangsfjernelser. I disse udvalg er en dommer med til at afgøre sagerne. Der deltager også dommere, når sager behandles i ungdomskriminalitetsnævnet i de enkelte kommuner. Disse to opgaver svarer tidsmæssigt til én dommer.

Der er kort sagt pres på. Og dertil kommer, at Retten i Glostrup har mange »tunge« sager, der dels er komplicerede, dels finder sted over mange retsdage. Det kan være alt fra drabs- og voldssager, til sager om hvidvask.

Selv om alt sammen medvirker til at presse Retten i Glostrup, så er det ikke sådan, at man som sådan piver i retsbygningerne på Stationsparken i Glostrup.

- Vi er ikke den eneste ret, der er ramt. Men jeg har det skidt med, at mængden af verserende sager er blevet så stor, og jeg har det skidt med, at berammelsestiderne er blevet så lange, med de kedelige konsekvenser, det giver for sagens parter. Det er et resultat af, at antallet af straffesager er steget voldsomt, mens vi ikke er blevet flere, konstaterer Christina Breinstrup fra Retten i Glostrup.