Testpersonale: - Spændende at være med til

Vestegnen - 07. maj 2020 kl. 06:47 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En vatpind fra et testsæt og en ispind nærmer sig en åben mund, og få øjeblikke senere har den visir-klædte medicinstuderende Emma Harringer podet en kvinde, der stikker hovedet ud fra førersiden af en bil, som holder parkeret i et af de hvide telte, der i øjeblikket er sat op ved Friheden Station i Hvidovre.

De første fire dage testcentret ved Friheden Station har været åbent, er 485 personer testet for coronavirus, hvilket er en relativ rolig start, der gradvist vil blive intensiveret.

Emma Harringer og hendes kollega, medicinstuderende Sanaá Elmajdoubi er begge iklædt engangshandsker, overtrækskittel og mundbind. De fortæller kvinden i bilen, at hun kan se resultatet af testen 72 timer senere på sundhedsportalen Sundhed.dk. Kvinden takker og kører ud af teltet. Imens forsegler de to medicinstuderende kvindens test i et glas og scanner en mikroskopisk lille QR-kode, så testen er registreret.

Der er otte podestationer på pladsen, hvoraf de fire er drive in med bil og de fire er til folk, der kommer gående. Om nødvendigt kan testkapaciteten øges med tiden.

Det er kun personer, der er blevet henvist til test af Statens Serum Institut og har booket en tid, der kan blive testet.

Klokken 17 hver dag pakkes alle tests ned i en særlig pose, som transporteres fra Friheden af soldater fra de danske kamptropper til klinisk mikrobiologisk afdeling, der håndterer prøverne derfra.







Spændende arbejde Alle medarbejderne ved podestationerne har sat et hjemmelavet skilt med deres fornavn på deres udstyr, så de personer, der testes, får indtrykket af det menneske, der befinder sig inde bag alle værnemidlerne.

De to medicinstuderende fortæller, at det er gået godt de første dage, og at folk tager godt imod at blive testet.

- De fleste er ret interesseret i at blive podet. Det vigtigste for vores arbejde er, at vi sikrer, at der er noget at teste på fra svælget, lyder det fra Emma Harringer, der har udført samme type test mange gange før andre steder, da udførelsen minder om podning for halsbetændelse.

- Det er en ret basal test, hvor man poder svælget på begge sider af drøblen, og det tager ikke lang tid at udføre. Men nogen kan godt føle det ubehageligt, fordi vatpinden kan aktivere brækrefleksen i svælget, forklarer Sanaá Elmajdoubi.

Derfor har de set reaktioner som at folk rømmer sig eller synker undervejs. Samtidig er der flere, der efter testen har spurgt venligt til, om personalet mon fryser, fordi de står i udendørstemperatur.

Emma Harringer fortæller, at hun er glad for at være en del af testpersonalet.

Emma Harringer fortæller, at hun er glad for at være en del af testpersonalet.

- Det er spændende, og jeg har lidt ventet på at få lov at være med. Indledningsvist skulle jeg lige sikre mig, hvilke værnemidler man har på, så man er beskyttet. Det nye for mig er, at jeg ikke plejer at arbejde med visir, og at der er en bestemt rækkefølge at tage udstyret på og af, siger Emma Harringer.







Meget lykkes fra starten Friheden er blot ét af de nyetablerede testcentre i Danmark. Det er planen, at op mod 20.000 danskere skal testes for coronavirus dagligt i hele landet alene i disse nye testcentre.

Det er sundhedsfagligt personale, Hjemmeværnet og ansatte ved Beredskabsstyrelsen, der stiller med folk til at udføre podningerne. Mens soldater og vagtværn holder øje med sikkerheden på testcentret.

Placeringen ved Friheden Station er valgt, fordi det er et godt trafikknudepunkt på Vestegnen.

Testcentret ved Friheden Station Testcentret ved Friheden Station er en del af Testcenter Danmark, som via en stribe nyoprettede test-steder skal foretage tests for coronavirus af raske personer under den gradvise genåbning af Danmark.

Den øgede testkapacitet er led i genåbningen af Danmark, hvor test skal anvendes langt mere offensivt i indsatsen for at holde kontrol med coronavirus.

Testcenter Danmark er etableret af regeringen i samarbejde med Danske Regioner og med støtte fra Novo Nordisk Fonden.

Regionerne er ansvarlige for at udføre test, mens Statens Serum Institut står for testkapaciteten.

Er man indkaldt til test for coronavirus, behøver man ikke bo på Vestegnen for at booke tid i Testcenter Friheden.

Eva Høeg er sammen med overlæge Marlene Mohr chef for Testcenter Friheden. Til dagligt er Eva Høeg chefkonsulent i Region Hovedstaden inden for HR og uddannelse. Men i øjeblikket er hun som de øvrige på pladsen i Friheden udlånt til testcentret.

Hun fortæller, at alle medarbejderne i Friheden har udvist utrolige samarbejdsevner og ihærdighed i forhold til opgaven, de skal løse, også selvom der har været lidt tekniske udfordringer den første uge.

- Vi er stadig i opstartsfasen, hvor der mangler stikdåser og computermus, men de mange dele falder alligevel i hak hvad angår samarbejde. Vi er mange faggrupper, der er afhængige af hinanden, og jeg har kun ros til de kompetente mennesker, der smøger ærmerne op, får det hele op at stå og får tingene til at lykkes, lyder det fra Eva Høeg.