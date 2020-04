Tester lastbil på biogas

Se billedserie PostNord tester en lastbiltrækker, der kan køre på biogas.

Vestegnen - 24. april 2020 kl. 09:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med henblik på at investere i en mere bæredygtig levering og reducere CO2 udlednin-gen fra vejtransporten, tester PostNord en helt ny bæredygtig lastbiltrækker fra Scania - den såkaldte Scania G410, som kører på komprimeret biogas. Lastbilen testes af på en række forskellige områder for at se, om det er en løsning, der skal investeres mere permanent i.

PostNord prøver trækkeren af de næste par måneder på Køge transportcenter, hvor den allerede er startet med at køre i Brøndby og Ishøj.

- Vi arbejder konstant på nye klimavenlige løsninger, der kan gøre os endnu grønnere i vores måde at levere på og testen af Scanias G410 er seneste spændende tiltag. Vi ser frem til at afprøve den bæredygtige lastbiltrækker i vores daglige distribution på Sjælland, for at få afklaret om det er den vej, vi skal gå, når der skal investeres i en grøn vognpark, siger Jan Greve, udviklingschef i PostNord Danmark.

Efter testen, vil PostNord være blevet klogere på, hvor mange timer den kan køre om dagen, hvor fleksibel den er, hvorvidt der er en binding/omkostning i praksis, som ikke kunne ses før testen, og hvordan den er at tanke.

Lastbilen kan køre på både komprimeret naturgas og komprimeret biogas. Med naturgas som fossilt brændstof opnås en CO2-reduktion på cirka 10 procent, mens dansk produceret biogas giver mere end 100 procent CO2-reduktion. Det skyldes, at der undgås stort metanudslip ved at anvende gylle til biogasfremstilling som alternativ til gyllespredning på markerne. Der leveres så gødning retur til landbruget fra biogasproduktionen. I Danmark udbydes primært biogas på de nuværende 17 gastankstationer i landet.

Den bæredygtige Scania G410 har en typisk rækkevidde på 300-500 km og en støj-reduktion på 2-3 dB(A). Partikeludslippet er 73 procent lavere og NOx-niveauet 64 procent lavere end det konventionelle Euro6 diesel alternativ.

- Anvendelse af biogas er med nuværende rammebetingelser den mest økonomiske måde at reducere CO2-udslip på og med dansk produceret biogas er CO2-udslippet reelt helt elimineret. Ydermere, er støjniveauet fra gaslastbilen betydeligt mindre. Det glæder os, at PostNord vil afprøve vores gastrækker i deres drift og vi håber på, at det vil øge interessen i at investere i bæredygtige transportløsninger, siger Anton Freiesleben, salgsdirektør i Scania.

Siden 2009 har PostNord reduceret virksomhedens CO2 udledning med 67 procent. Det er blandt andet sket gennem et bevidst arbejde med at effektivisere opfyldningen af bilerne og optimere ruterne. Ved konstant at stræbe efter høj fyldningsgrad og køre ad så smarte ruter som muligt er både omkostningerne og miljøbelastningen pr. forsendelse blevet kraftigt reduceret.