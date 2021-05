Artiklen: Teaterfestival i gang: Glæde for hele familien

Teaterfestival i gang: Glæde for hele familien

Her kan man opleve nogle af de bedste børne- og ungdomsteater forestillinger, når Hvidovre Teaterfestival løber af stablen frem til den 16. maj.

Hvidovre Teaterfestival sørgede for kvalitetsteater med to forestillinger, og det fortsætter også den kommende uge.

En uge med teateroplevelser for hele familien gik i gang lørdag med godt besøg.

Hvidovre Teaterfestival er en uge fyldt med teateroplevelser for hele familien. Alle forestillinger præsenteres i et samarbejde mellem Teater Vestvolden, HvidovreBibliotekerne og Kultur & Fritid i Hvidovre Kommune og er gratis for børn og unge, mens de voksne kan nøjes med en entrébillet på kun 40 kr.