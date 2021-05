Se billedserie »Stort og småt« er for de mindste børn og deres voksne.

Teater for hele familien

Vestegnen - 02. maj 2021 kl. 12:27 Kontakt redaktionen

Nu kan man opleve nogle af de bedste børne- og ungdomsteater forestillinger, når Hvidovre Teaterfestival løber af stablen 8.-16. maj. Og der er en snigpremiere allerede mandag 3. maj.

Hvidovre Teaterfestival er en uge fyldt med teateroplevelser for hele familien. Alle forestillinger præsenteres i et samarbejde mellem Teater Vestvolden, HvidovreBibliotekerne og Kultur & Fritid i Hvidovre Kommune og er gratis for børn og unge, mens de voksne kan nøjes med en entrébillet på kun 40 kr.

Så det gælder om at tage børn og børnebørn med til Hvidovre Teaterfestival og opleve en masse spændende, sjove og lærerige teatertilbud for børn, unge og deres voksne.

Livemusik og verden rundt fra 0-3 år I løbet af festivalen kan publikum opleve en lang række forestillinger i aldersgruppen 0 til 18 år.

For de mindste under tre år byder forestillingen »Stort og småt« på livemusik og små og store overraskelser, mens »Blåt barn« er en rejse verden rundt for de mindste og deres voksne.

Eventyrets magi fra 3-6 år »Bytte, bytte købmand« og »Klods-Hans« tager afsæt i H.C. Andersens eventyrlige verden med to fascinerende forestillinger for de 3-6-årige, mens »Cirkelines museskole« står på eventyr og sjov, når Cirkeline kommer dansende ind på scenen i sin sortprikkede kjole.

»Chicks« er en ordløs forestilling fortalt gennem kropssprog, gavmild mimik og finurlige gags, som får alle til at grine på tværs af alder og sprog.

Dukkeopera for de større »Aske og prinsessen på den hvide hest« fortæller historien om Askepot som dukkeopera for de 4-8-årige.

Dukkerne får også hovedrollerne i Shakespeare-klassikeren Othello for børn fra 8 år, mens Fyrtøjet viser det velkendte eventyr i en nyfortolkning som dukketeater helt uden ord, der kan ses fra 6 år og op. Artiklen fortsætter under billedet

Klassikere og gys og gru for teens De unge over 10 år kan se frem til gys og gru og udendørs musikteater.

Forestillingen »Abehånden« banker på døren til folkeskolens historietimer med neglebidende røverhistorier for alle over 10 år.

»Heksejagt« tager publikum tilbage til dengang, der fandt heksebrændinger sted i Danmark, så historien bliver lige så lyslevende, som den må have været i virkeligheden. Man aner, at noget frygteligt vil ske. Og det gør det så.

Ouverture er en musikforestilling om livet i et besynderligt orkester og kan opleves udendørs under åben himmel, men med overdække, hvis det skulle begynde at dryppe. Forestillingen er gratis for både børn og voksne.

Premiere og tryghed Hvidovre Teaterfestival skydes i gang lørdag den 8. maj, men allerede mandag den 3. maj er der snigpremiere, når eventyrforestillingen Klods-Hans kan opleves på plænen foran Hvidovre Sundhedscenter.

Hvidovre Teaterfestival løber frem til den 16. maj og følger de sundhedsmæssige retningslinjer i forbindelse med Covid-19, så alle kan gå trygt i teatret. Blandt andet derfor, er antallet af billetter begrænset, og publikum opfordres til at reservere billet i god tid. Købte billetter kan refunderes i tilfælde af aflysninger.

Læs mere om Hvidovre Teaterfestival og bestil billet på festivalens hjemmeside www.hvidovre-teaterfestival.dk