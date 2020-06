Teater Vestvolden i Hvidovre åbner igen for publikum - blandt andet med forestillingen Grev Gris.

Teater åbner for publikum

Vestegnen - 13. juni 2020 kl. 12:13

Teater Vestvolden i Hvidovre åbner for publikum.

Hele Vestegnens teater er klar med et program for juni, der byder på ugentlig stand-up og teater for børn og deres voksne.

En sjov og uventet oplevelse venter med nogle af landets morsomme nye talenter og helt store komikernavne, når Open Mic er på plakaten onsdage i juni hos Teater Vestvolden i Hvidovre.

Tidligere har navne som Brian Mørk, Linda P. og Simon Talbot været på plakaten, og som altid trækker Jacob Taarnhøj i rollen som værten, der varmer op til aftenens show, som udkommer i særudgave af omkring en times varighed.

Grev Gris Een mand, een ghettoblaster og fire stofbleer.

Det er, hvad der skal til for at lave en medrivende, tosset og gakket historie uden sidestykke i teaterforestillingen Grev Gris for børn fra fire år og deres voksne, som kan opleves lørdag den 20. juni.

Prins Knud møder en dag en lille gris. Grisen leger i en mudderpøl i udkanten af en skov. De to bliver hurtigt de bedste venner, og fortællingen tager for alvor fart, da Prins Knud beslutter at præsentere den lille gris for resten af hoffet.

Forestillingen om Grev Gris, der har Peter Holst på scenen, er baseret på Thorstein Thomsens bøger og spiller i store sal på Teater Vestvolden kl. 10.30 og 13.

Billetsalget er åbent på www.teatervestvolden.dk

Teatrets sædekapacitet er tilpasset myndighedernes retningslinjer, så antallet af billetter er reduceret.