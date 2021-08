Teater: På bustur gennem Strunges barndomsby

Unge Strunge tur/retur er en bus-teaterforestilling, der tager publikum med på en tour de Hvidovre i fodsporene på digteren og bysbarnet Michael Strunge.

Vestegnen - 30. august 2021 kl. 06:14 Kontakt redaktionen

Historier og tableauer udfoldes, når Teater Vestvoldens nye forestilling om Michael Strunge gør stop ved udvalgte lokationer i Hvidovre, som spillede en rolle på godt og ondt i digterens liv. Forestillingen foregår i en bus og er ikke en biografisk fortælling om Strunge, men snarere en rejse ind og ud gennem en by, der som så mange andre forstæder har sin helt egen dagsorden, rytme og skønhed.

- Det bliver sjovt, rørende og hudløst, og selvfølgelig meget Hvidovre-poetisk.

Over 70 medvirkende borgere fra Hvidovre og Vestegnen deltager i hold af 30 medvirkende per forestilling sammen med et team af professionelle skuespillere. Der er gratis entré for borgere i Hvidovre, og antallet af billetter er begrænset i teaterbussen.

Egnsspillet er en stolt tradition i Hvidovre, og teaterchef Stephan Pollner glæder sig til at føre stafetten videre:

- Hvidovre er en stor foreningsby, hvor egnsspillet spiller en vigtig rolle for fællesskabet, og på Teater Vestvolden er vi glade for at kunne videreføre traditionen. I år med en forestilling, der tager på roadtrip rundt til en række steder og lokationer i Hvidovre, som spillede en særlig rolle for digteren og bysbarnet Michael Strunge. Vi besøger blandt andet Strunges barndomsskole ved Sønderkærskolen og skal på bodegabesøg hos Johnny's Bodega, før turen går videre til Berners Vænge og Friheden. Turen er en hyldest til vores allesammens Hvidovre og et menneske, der blev formet af sin barndomsby på godt og ondt, siger Stephan Pollner.

De fleste er frivillige Som en borgerforestilling er det hovedsageligt frivillige, der udgør hovedparten af de mange medvirkende i egnsspillet Unge Strunge tur/retur.

- Vi har i alt over 70 medvirkende, som er med på scenen sammen med et hold af professionelle skuespillere, og som kan opleves i hold af 30 medvirkende per forestilling. Denne gang har vi haft fornøjelsen af at have rigtig mange børn og unge med på holdet. Og ikke nok med det, for nogle af de unge har også fået deres forældre til at give en hånd med bag scenen sammen med en masse frivillige kræfter.

Ramt af Corona Netop de frivilliges indsats var afgørende for forestillingen, da den blev ramt af den globale coronaepidemi.

- Forsamlingsforbuddet satte en begrænsning på antallet af medvirkende, der kunne prøve sammen, hvilket gjorde det vanskeligt at gennemføre de mange prøveforløb, som er nødvendige for denne type forestilling. Heldigvis har de medvirkende selv øvet op i mindre hold med hver deres instruktør, og uden denne indsats ville det ikke have været muligt at præsentere forestillingen her i september 2021, siger Stephan Pollner.

Og understreger samtidig, at det har været en stor oplevelse at skabe årets egnsspil sammen med de mange medvirkende på trods af de omstændigheder og begrænsninger, som fulgte med. Derfor ser han allerede nu frem til næste gang, at egnsspillet er på plakaten, for da bliver det nemlig i helt nye omgivelser.

Rykker til nyt hus - Vores næste egnsspil kan vi forhåbentlig præsentere uden en global pandemi som skygge, når vi til den tid er rykket ind i vores nye flotte teaterhus ved det gamle Risbjerggård, siger Stephan Pollner om det nye teaterhus, som Hvidovre Kommune er i færd med at opføre som led i planerne for udvikling af Hvidovre bymidte.

Unge Strunge tur/retur har premiere på Teater Vestvolden den 17. september og kan opleves frem til den 3. oktober. Billetter er gratis for borgere i Hvidovre og kan bestilles på teatrets hjemmeside.

De medvirkende skuespillere er Ulver Skuli Abildgaard og Christina Bech samt 74 børn, unge og voksne fra byen.

For instruktionen står Stephan Pollner m.fl., scenograf er Annika Nilsson og dramtikerne er Tomas Lagermann Lundme og Jane Rasch.

Teknik og scenebyg står Gert Christoffersen for.