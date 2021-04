Se billedserie Tays El-souki har fået et legat til et projekt, der ved hjælpe af crossfit give unge en sundere og stærkere livsstil. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Tays vil løfte de unge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tays vil løfte de unge

Vestegnen - 29. april 2021 kl. 08:19 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Tays El-souki vil, med udgangspunkt i sit crossfit-center i Brøndby, give unge en sundere og stærkere livsstil, hvor de oplever et positivt fællesskab.

Læs også: Et liv uden narko og kriminalitet

- Jeg elsker at gøre en forskel for andre. Så jeg blev rigtig glad, da jeg fik besked fra Vestegnens Politi om, at mit projekt var godkendt. Jeg regner med at kunne gå i gang efter sommerferien.

Ordene kommer fra Tays El-souki, der har crossfit-centret Trinity Training på Park Allé i Brøndby.

Han er én af de, som har modtaget et legat fra Ejner Christian Christensens fond til narkobekæmpelse, der bestyres af Vestegnens Politi. Legatet er på 70.000 kroner. Artiklen fortsætter under billedet

- Vi er glade og stolte for at få muligheden for at give de unge i lokalmiljøet en masse succesoplevelser og inkludere dem i vores stærke fællesskab hernede i Trinity Training. Vi ved hvor stor en forskel crossfit gør for vores medlemmer både fysisk og mentalt, så det er en unik mulighed for at give de unge samme positive effekt, som kan være med til at vise dem en vej, hvor de kan stå på egne ben og træffe sunde valg i alle aspekter af livet, siger Tays El-souki, træner og projektansvarlig hos Trinity Training i Brøndby.

Sund og stærk livsstil De unge vil få et tilbud om crossfit en gang om ugen i tre måneder. De unge udvælges i et samarbejde med ssp-samarbejdet i Brøndby, Albertslund, Glostrup, Rødovre og Ishøj. Ssp er samarbejdet mellem skole, socialvæsen og politi.

Tays El-souki har i et tidligere projekt samarbejdet med blandt andet Brøndby Kommune og Vestegnens Politi om, ved hjælp af crossfit, at få unge ind på en sund vej - fysisk og mentalt. Et projekt, som var en succes.

- Mit mål er at give de unge en sundere og stærkere livsstil, at de får mulighed for at komme ind i et stærkt fællesskab og at de kan skabe nye relationer og bekendtskaber. Et forløb, der kan være en life changer for de unge, så de selv vælger en vej uden narko, kriminalitet eller lignende problemstillinger. Fællesskabet er alfa og omega, og derfor vil der ved hver eneste træning være to instruktører med, fortæller Tays El-souki.

Han er ikke i tvivl om, at netop crossfit kan noget særligt i forhold til de unge. Her kan de unge være sig selv, og her kan de også komme af med frustrationer på en sund og positiv måde.

Målet er naturligvis, at de unge også bagefter går videre ad den sunde vej - både fysisk og mentalt. Artiklen fortsætter under billedet

God allround form Ved siden af engagementet i Trinity Training i Brøndby, arbejder Tays El-souki som brolægger. Trinity Training startede han i 2018, fordi der var et behov for et crossfit-center i Brøndby og på Vestegnen.

Det cirka 600 kvadratmeter store center er i dag ved at runde 400 medlemmer. Centret har været lukket ned under coronaepidemien, men træningen er holdt vedlige via udendørs træning og også videoinstruktion. Tays El-souki håber meget på, at han snart kan slå dørene op igen.

- Crossfit er funktionel træning, som inddrager elementer fra en række idrætsgrene. Det handler om både styrke, kondition og hurtighed. Man kan sige, at crossfit drejer sig om at få en god allround form. Samtidig lægger vi stor vægt på at have et træningsmiljø, der er sjovt, motiverende og inkluderende, understreger Tays El-souki. Med en tilføjelse om, at netop det er en rigtig god ramme for de unge, som efter sommerferien skal i gang.

- Crossfit er for alle aldersgrupper, understreger Tays El-souki.