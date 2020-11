Der skal en endnu mere målrettet og koordineret indsats til for blandt andet at opspore, teste, informere og isolere de Covid-19 smittede på Vestegnen - også for at bringe smittetallet ned fremadrettet. Derfor er der nedsat en særlig task force, som skal hjælpe med denne øgede indsats. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Task forcen på Vestegnen er godt i gang med arbejdet

Vestegnen - 10. november 2020 kl. 06:37 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen

En task force, der skal håndtere Covid-19 smitten på Vestegnen med en koordineret indsats på tværs af myndigheder og kommuner, så dagens lys ved et pressemøde i Ishøj Byhave den 2. november, fordi Vestegnens kommuner ligger højt placeret på Statens Serum Instituts opgørelser over antal smittede pr. 100.000 indbyggere.

Task forcen har nu har eksisteret en uges tid, og har allerede holdt de første møder, hvor smitteudfordringerne på Vestegnen er skitseret og potentielle løsninger og ønsker er drøftet. Mange af løsningerne, såsom øget testindsats, isolationsmuligheder og politimæssig kontrol arbejdes der allerede med. Men der er generelt behov for en intensiveret indsats på flere områder. Fokus er også på vidensdeling på tværs af instanser.

Vil understøtte indsatsen

Task forcen ledes af Styrelsen for Patientsikkerhed med konstitueret enhedschef Bente Møller i front som leder af task forcen.

- Kommunerne på Vestegnen gør et rigtig godt stykke arbejde i indsatsen mod de høje smittetal. Det er den indsats, vi i task forcen forsøger at understøtte og intensivere. Alle i task forcen har haft mulighed for at udtrykke, hvordan de oplever situationen og udfordringerne med de høje smittetal i vestegnskommunerne, siger Bente Møller.

- Smittebilledet fra Statens Serum Institut, som er en del af task forcen, viser at andelen af smittede i vestegnskommunerne er størst blandt de 10-19 årige. Samtidig ser vi stor mobilitet i kommunerne, tæt befolkede boligområder, sproglige og sociokulturelle udfordringer som faktorer, der er medvirkende til de høje smittetal, uddyber hun.

Lederen af task forcen fremhæver de opgaver, som der særligt vil være fokus på - heriblandt muligheden for isolation ved smitte.

- Task forcen fokuserer på test, isolation og formidling. Eksempelvis planlægger Sundhedsstyrelsen, som sidder i task forcen, en intensiveret kommunikationsindsats målrettet mod de etniske minoriteter. Det er afgørende, at vi når helt ud til borgerne med relevant og forståelig information. Et væsentligt led i den indsats er, at kommunerne inddrager civilsamfundet og personer med kendskab til nærmiljøet, så budskaberne når helt ud til borgerne. Smittedes mulighed for at isolere sig er afgørende for at reducere smittespredningen. Her ringer Styrelsen for Patientsikkerhed, til alle smittede i vestegnskommunerne en eller to dage efter, vi har talt med dem første gang, for at sikre, at isolationen overholdes. Er man smittet, og har man problemer med at overholde sin isolation - fx praktiske problemer eller behov for isolationsfaciliteter, så kan vi hjælpe sammen med kommunerne. Region Hovedstaden, som også sidder i task forcen, øger testkapaciteten og mobiliteten i testkapaciteten i de pågældende kommuner, siger Bente Møller.

Brøndbys input

Udover Styrelsen for Patientsikkerhed består task forcen på Vestegnen af repræsentanter fra Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet, Beskæftigelsesministeriet, integrationsmynidghederne, KL og kommunale repræsentanter fra de otte vestegnskommuner samt tre tilstødende kommuner, der har kendskab til de enkelte lokalområder.

En af de kommuner, der er repræsenteret, er Brøndby, og kommunaldirektør Peter Kjærsgaard Pedersen er én af deltagerne.

Med til møderne har Brøndby Kommune blandt haft flere ønsker til den øgede indsats.

- Fra Brøndby Kommunes side har vi især ønsket noget mere målrettet kommunikation om Covid-19 fra staten til de etniske minoriteter. På hele Vestegnen har vi jo mange borgere med anden etnisk baggrund end dansk, og en del af disse borgere bliver desværre smittet, så vil vi gerne have målrettet kommunikationen på forskellige sprog, fortæller Peter Kjærsgaard Pedersen.

- Et andet ønske fra os i Brøndby Kommune er i forhold til de isolationsfaciliteter, som alle kommuner skal tilbyde til borgere, som bliver smittet. Helt konkret er vores ønske, at de, der gør brug af tilbuddet om at gå i isolation et andet sted end i hjemmet, ikke skal betale for forplejningen under opholdet. Det ved vi nemlig er en barriere for at tage imod isolationstilbuddet for en del af vores borgere, fordi der samtidig skal være penge til mad for resten af husstanden, der ikke er i isolation, siger kommunaldirektøren og fortsætter.

- Derudover er vi i Brøndby rigtig glade for de mobile testfaciliteter, som kører rundt forskellige steder på Vestegnen. Dem har vi et stort ønske om vil fortsætte. I uge 46 kommer der blandt andet et mobilt testcenter til Brøndby. Borgerne på Vestegnen er flittige til at lade sig teste, men der er brug for, at testningen kan lade sig gøre tæt på, hvor borgerne bor.

Det mobile testcenter befinder sig i Kulturhuset Brønden til og med søndag den 15. november - alle dage 10-16.

Derudover er det i sidste uge besluttet at oprette et nyt fast Covid-19 teststed i Taastrup i december i en forhenværende erhvervsbygning på Taastrupgårdsvej 28. Her regner man med, at det vil være muligt at teste 5000 personer om dagen.