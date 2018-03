Du må ikke fortrænge det, hvis du føler, at du bliver bagtalt af dine venner. Foto: Ritzau Scanpix

Taler dine venner negativt om dig?

Vestegnen - 25. marts 2018 kl. 14:52 Af Maren Urban Swart, Søndagsavisen

Har du en følelse af, at dine venner eller veninder taler negativt om dig, når du ikke er til stede, så er du ikke alene. I en undersøgelse, som YouGov har foretaget for Søndagsavisen, svarer en femtedel af danskerne, at de indimellem har en fornemmelse af, at de bliver omtalt i knap så positive vendinger blandt deres venner.

Men hvad skal man gøre, hvis man har en følelse af, at ens navn er på dagordenen, når vennerne mødes? Søndagsavisen har bedt tre eksperter komme med deres bud.

Genopret din status Start med at gribe i egen barm, og overvej, om du selv kan se dig fri for at bagtale andre, lyder rådet fra professor i psykologi ved Aarhus Universitet Henrik Høgh-Olesen. Og vurder så, om det, du tror, der bliver sagt om dig, er sniksnak eller mere alvorligt.

»Er det bagateller, så lad det ligge, men er det voldsomt ærekrænkende, skal man tage det op. Det kan nemlig skabe en voldsom mistillid, hvis man bare lader sådan noget hænge. At italesætte det kan være en måde at genoprette sin status på, både i vennekredsen og i forhold til den, der har beklikket ens ære,« forklarer han.

Kan du ikke slippe mistanken om, at du bliver bagtalt, skal du ikke fortrænge det, understreger psykoterapeut Anne-Marie Jensen.

»Man skal tage sine følelser alvorligt. Gør man ikke det, kan man komme til at føle sig utryg i samværet med sine venner. Hvis jeg havde en fornemmelse af, at en i min venneflok talte om mig, ville jeg gå til den, jeg var tættest på i flokken, og bede personen fortælle mig direkte, hvad det handlede om,« forklarer hun.

Anne-Marie Jensen påpeger, at det er vigtigt, at vi i nære relationer kan stole på hinandens ærlighed og omsorg.

»Vi skal skabe plads til at give udtryk for, hvad vi oplever. Det styrker flokken, at der er tillid og tryghed til at være dem, vi er,« forklarer hun.

Kvæl dem i kærlighed Problemet er, at det kan være svært at gøre noget ved det, hvis det er en veninde eller ven, der i fortrolighed har gjort én opmærksom på, at man er offer for en andens hang til bagtaleri, påpeger psykolog Camilla Carlsen Bechs­gaard

»Implicer ikke andre, men tag kontakt til den veninde eller ven, som bagtaler dig, og hav noget hyggeligt samvær. Det kan skabe et rum for en god dialog og vise, at du virkelig gerne vil vedkommende, og det kan være en måde at få hul på isen, så din ven eller veninde selv kommer ud med, hvorfor han eller hun er irriteret på dig,« forklarer hun

Går der ikke hul på isen første gang, og kan du virkelig godt lide vedkommende, kan du prøve den taktik et par gange.

»Åbner din ven eller veninde sig ikke op, kunne det tyde på, at der er noget galt i jeres relation. Hvis vedkommende ikke føler, at I er så tætte eller fortrolige, at han eller hun kan sige det til dig, er I jo ikke to ærlige mennesker, der møder hinanden,« understreger Camilla Carlsen Bechs­gaard.

Hvad tror du, at dine venner har sagt af negative ting om dig? »De sagde, at jeg var egoistisk.«

Mand, 33 år

»At jeg tjener mange flere penge end dem.«

Mand, 37 år

»Jeg har en ven, der ikke har talt særlig pænt om mig til andre arbejdsgivere, i håb om, at de ikke vil ansætte mig.«

Kvinde, 27 år

»At jeg ikke er den mest åbne person i flokken.«

Mand, 51 år

»At jeg er for hurtig til at finde en ny kæreste.«

Kvinde, 44 år

