Hvidovre har succes med talenthold på skolerne. Foto: Kenn Thomsen

Talenthold har løftet fagligheden

Vestegnen - 03. december 2017 kl. 13:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Talentforløb i science, matematik, robotteknologi, engelsk, skriveværksted, film og foto og madkundskab på Hvidovres skoler har været med til at løfte talentholds-elevernes faglighed.

Det viser evalueringen af talentforløbene, som er lavet i forbindelse med en samlet evaluering af indsatserne i kvalitetsløftet i Hvidovres folkeskoler.

»Med de talentforløb vi har på alle Hvidovres folkeskoler, får de mest motiverede elever mulighed for i en periode at deltage i et forløb med elever fra kommunens øvrige skoler, hvor der er fokus på et fag, de er særligt gode til eller har en særlig interesse for. Det har vist sig, at talentholdene i høj grad er med til at give eleverne noget ekstra, præcist som vi ønskede, da vi oprettede dem for snart fem år siden,« siger formand for børne- og undervisningsudvalget i Hvidovre, Kenneth F. Christensen.

Der har siden skoleåret 2014/2015 været talenthold på alle Hvidovres folkeskoler. Talentforløbene er målrettet elever der er »oplagte og markante talenter« og de elever, der har motivation, engagement og flid i forhold til et fagligt område.

Evalueringen viser, at 93 procent af de elever, der har deltaget i et talenthold i 2016/2017 oplever, at de er blevet udfordret på talentholdet. To tredjedele af de elever, der har været på talenthold oplever, at de kan bruge det, de har lært på talentforløbet i de almindelige fag på skolen. Evalueringen viser også, at talentholdene styrker elevernes trivsel, fordi de får lov til at »nørde« med noget de har en særlig interesse for og møder andre, der deler den interesse.

»Vi oplever at have engagerede og videbegærlige elever, som gerne vender tilbage flere år i træk. Vi har arbejdet med, at eleverne skulle tage deres viden med hjem i klasserne og fx fremlægge det for kammeraterne og på den måde dele det,« siger Linda Stokholm Michaelsen, der er talentholdslærer på matematikholdet på Holmegårdsskolen.

Talentforløbene er målrettet elever i 7.-9. klasse. Holdene etableres på tværs af skolerne og dækker bredt fagligt, der er både boglige og musisk-kreative talenthold. Talentundervisningen foregår uden for almindelig skoletid og er kendetegnet ved en høj faglighed, der rækker videre mod ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.