Tak til brandfolk: »De reddede min hundehvalp«

Vestegnen - 15. december 2017 kl. 07:05 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brandfolk fra Østsjællands Beredskab i Taastrup reddede en hundehvalp op fra en kloak i Ishøj. Forleden kom ejeren forbi og takkede for indsatsen.

Fredag den 8. december var der kage til formiddagskaffen på Falck-stationen på Øtoftegårdsvej i Taastrup.

Årsagen var, at Line fra Ishøj ville sige tak, fordi brandfolkene lørdag den 2. december reddede hendes hund fra at miste livet, da den faldt i en kloakbrønd på parkeringspladsen ved Next på Vejlebrovej.

»Havde det ikke været for jer, så havde min søn og jeg ikke vores Topper nu,« skrev Line i et rørende brev til brandfolkene, som fulgte med kagen.

Riste var fjernet Historien er den, at Line lørdag den 2. december sent på eftermiddagen var ude at gå tur med sin ti uger gamle hundehvalp Topper. Hunden går løs på den stille parkeringsplads ved uddannelsesstedet Next på Vejlebrovej i Ishøj. Da det er blevet mørkt, opdager Line ikke, at hærværksmænd har fjernet to kloak-riste.

Pludselig hører hun et plask. Det er Topper, der er faldet ned i en kloakbrønd med vand.

Brønden er én til halvanden meter dyb, så det er umuligt at få fat i Topper, der ligger nede i vandet. Et familiemedlem spurter hjem og får fat i en paraply, samtidig med han ringer 1-1-2. Det lykkes at få paraplyens runde håndtag omkring hundehvalpens hals, så den i det mindste kan holde hovedet oven vande. Dermed blev hundehvalpens liv reddet i første omgang.

Da Østsjællands Beredskab i Taastrup ankommer for fuld udrykning til p-pladsen i Ishøj, kan de umiddelbart heller ikke få Topper op. Brandfolkene tager bestik af situationen. Hundehvalpen kæmper med vand og kulde i bunden af kloakbrønden, så der er ikke tid til at afvente en dyreambulance.

Hurtig og kreativ reaktion Pludselig får en af brandfolkene en god idé. I brandbilerne har man nogle lange gribetænger, som bruges til oprydning efter uheld. Sådan en kan måske bruges? En af brandfolkene rækker gribetangen ned i brønden og får fat i et af hundehvalpens ben - og med ét løft lykkes det at redde den stærkt forkomne hundehvalp op fra brønden.

Efterfølgende får Topper et varmt tæppe omkring sig, og får ilt inde i brandbilen. Hundehvalpen overlever - i virkeligheden på et hængende hår, for den var meget afkølet af at have ligget i kloakken.

I denne omgang var det brandfolkenes hurtige og kreative indsats, der var afgørende for, at Topper reddede livet.

»Af hjertet tak til jer alle sammen, og for det arbejde I udfører for os alle. Jeg har den dybeste respekt for jer, for jeres arbejde, samarbejde og ikke mindst jeres evne til at bevare roen!« var Lines besked til brandfolkene.

Vestegnens Politi kom også til stedet, og har betegnet det som hærværk, at de to kloakriste på cirka 30 gange 30 centimeter var fjernet. Politifolkene fandt på stedet den ene rist, der var smidt i et buskads, og fik den sat på igen. Den anden kloakrist er siden blevet erstattet af Ishøj Kommune.

Det er endnu ikke opklaret, hvem der har fjernet de to kloakriste, oplyser Vestegnens Politi.