Tager hånd om klimaet: Skraldebiler på el og masser af affaldssortering

Vestegnen - 13. december 2020 kl. 12:53 Af Pernille Rohde

Borgerne i Rødovre er godt vant, når det handler om indsamling af affald. Siden 2013 har de kunnet sortere det i mange forskellige typer.

- Vi har indrettet affaldssystemet, så borgerne kan sortere i ni forskellige affaldstyper; madaffald, restaffald, plast, papir, glas, metal, farligt affald, pap samt tøj og sko. Derudover henter vi også storskrald og haveaffald. Med hensyn til pap, er der mulighed for at få en særlig beholder til det.

- Det eneste vi mangler at kunne sortere, er mælke- og juicekartoner. De anlæg, der kan behandle det, er der ikke mange af og vi har endnu ikke fundet en aftager, forklarer Thomas Jørgensen, som er leder af Affald og Genbrug i Rødovre Kommune.

Efterhånden er de fleste kommuner begyndt at tilbyde detaljeret affaldssortering, men Rødovre er gået et skridt videre og samler nu også tøj ind. I gennemsigtige poser med påskriften 'TØJ' kan man nu aflevere de klædestykker, man ikke længere bruger.

- Vi samler alt tøj ind, både det, der kan genbruges direkte og det, der er slidt og plettet. En tredjedel af det tøj, vi indsamler, er så slidt og beskidt og ofte også vådt, at det ikke kan genanvendes, men en anden tredjedel er slidt og ikke til at gå med, men det vil kunne bruges til at producere nyt tøj af. Endnu er der ikke så mange virksomheder, der er gået i gang med at omdannet gammelt tøj til nyt, men vi håber, at vi med vores indsamling kan gøre opmærksom på, at der er en mulighed her. Den sidste tredjedel af tøjet vi indsamler, bliver solgt videre til genbrug, siger Thomas Jørgensen og tilføjer:

- Vores mål er ikke at udkonkurrere Røde Kors og andre NGO'er, men vi vil gerne gøre det let for borgerne, at sætte tøjet ud til genbrug. Forhåbentlig dukker der virksomheder op, som ser en interesse i at gøre brug af brugt tøj, for eksempel til nyt garn, Artiklen fortsætter under billedet

Sparer 10.000 liter diesel Også indenfor skraldekørsel er Rødovre firstmover. Kommunen har nemlig investeret i syv nye skraldevogne.

Når de kører gennem byen, kan det næsten ikke høres. De kører nemlig på el. Vognene er udstyret med en klokke, som i gammeldags sporvogne, så særligt cyklister kan advares om, at vognen er nær.

De eldrevne skraldevogne blev indkøbt, fordi kommunalbestyrelsen for et par år siden besluttede, at stoppe samarbejdet med den private leverandør, som stod for kommunens renovation for i stedet at lade Teknisk Forvaltning varetage opgaven.

El-skraldebilerne er nu et halvt år gamle og en stor gevinst for miljøet, forklarer Thomas Jørgensen:

- Med de nye skraldebiler sparer vi næsten 10.000 liter diesel pr. måned samt en masse CO2-udledning. Anden forurening undgår man også, blandt andet alle de partikler, der udledes, når man kører på diesel, siger Thomas Jørgensen.

Skraldevognene er specialbyggede af firmaet PVI og de har et gigantisk batteri.

- Vi har den fordel, at Rødovre Kommune arealmæssigt ikke er så stor og derfor kan det lade sig gøre at køre dagens rute med skraldebilerne på kun én opladning, fortæller Thomas Jørgensen. Artiklen fortsætter under billedet

Martin Størner er renovationsarbejder i kommunen og han er glad for at tilbringe arbejdsadagen i de nye elbiler.

- Man skulle lige vænne sig til, at de er langsommere og at servostyringen er tungere. Men at man bare placerer skraldebeholderne bag på bilen og den selv tømmer dem. er smart, siger Martin Størner.

10-15 km. om dagen Som arbejdsgiver for renovationsarbejderne har Rødovre Kommune også fået ansvaret for, at de har et godt arbejdsmiljø.

- Det er et meget hårdt fysisk job. En renovationsarbejder går mellem 10 og 15 kilometer hver dag og de løfter rigtig mange gange.

Dem der henter haveaffald, kan i højsæsonen, hvor der er mange sække, komme op på at løfte over 3 tons på en dag. Derfor har vi også en regel om, at borgere kun må fylde 10 kilo affald i en sæk. Men det bliver jo ikke altid overholdt, siger Thomas Jørgensen.

Hvis man vil hjælpe renovationsarbejderne, bør man også sætte sine skraldespande ud på vejen før tømning, for det belaster renovationsarbejderne betydeligt, hvis de skal køre de tunge spande henover for eksempel perlegrus.

Thomas Jørgensen er glad for at det er lykkedes at nå så vidt med indsamlingen af affald i kommunen.

- Vi bliver ved at sætte os nye mål og der bliver lavet en ny affaldsplan hvert sjette år. Vi synes, vi har en pligt til at indsamle og genanvende i kommunen, slutter han.