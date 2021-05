Tag på cykeltur ud i natten

Den 7.-9. maj inviterer foreninger og organisationer i hele landet danskerne udenfor til en nat i det fri. Der er i løbet af weekenden over 80 forskellige arrangementer og aktiviteter at vælge imellem. Nogle er gratis, andre koster lidt, men fælles for næsten dem alle er, at man ikke behøver være dreven naturbruger for at deltage.