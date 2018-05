Se billedserie Et kig ind i museets køkken.

Send til din ven. X Artiklen: Tag en bid historisk brød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tag en bid historisk brød

Vestegnen - 21. maj 2018 kl. 14:23 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kom og smag på brød efter en 100 år gammel opskrift fra 1. verdenskrig. Kan man mon smage forskel på det og nutidigt Meyerbrød?

Søndag 27. maj kl. 13 kan man på museet på Mosede Fort smage på forskelle og ligheder i brød fra dengang og nu, mens museumschef Henriette Buus trækker linjer i brødets historie fra 1. verdenskrig og frem til i dag.

Hvis man selv medbringer et historisk Hindhede-brød bagt efter den originale opskrift, får man desuden gratis adgang til arrangementet for sig selv og en ledsager.

Under brødsmagningen vil museumschef Henriette Buus invitere til en snak om sundhed og velsmag dengang og nu. Henriette Buus kan perspektivere til dengang nød og madmangel betød nye madvaner, hvor det blev nødvendigt at elske det grove brød, og hvor omlægning af kosten under 1. verdenskrig blev gjort til et samfundsanliggende.

Brødsmagningen er et led i museet på Mosede Forts bestræbelser på at blive klogere på dansk madkultur 1914-18. Museet er i fuld gang med undersøgelser af, hvordan danskerne måtte omlægge deres madvaner, fordi der var mangel på mad. Statens ernæringsekspert Mikkel Hindhede skabte et sparebrød i 1915, som blev kaldt »Hindhedes fuldkornsbrød«. På smagedagen vil man kunne smage både Hindhedes og Meyers Fuldkornsbrød, hvis opskrift stort set er identisk med det 100 år gamle sparebrød.

Ernæringseksperten Mikkel Hindhede fik under 1. verdenskrig til opgave at sammensætte en kost, der kunne sikre, at alle danskerne blev mætte af de begrænsede mængder af mad, der var til rådighed. Hindhede mente blandt andet, at hvis man skar ned på kødet, spiste groft brød og tyggede maden grundigt, ville man opnå større sundhed. Hindhedes eksperimenter og tanker om den sunde kost passede som fod i hose til den mangelsituation, som Danmark stod i som neutralt land.

Claus Meyer er eksponent og tankerne bag Nyt Nordisk køkken og han har en opskrift på fuldkornsbrød, der ligner Mikkel Hindhedes sparebrød trods de 100 år til forskel. Meyers fuldkornsbrød er ikke på hylderne i øjeblikket, men Meyers Bagerier har valgt at bage det til brødsmagningsarrangementet og har i dagens anledning brødet til salg i flere Meyer-bagerier.

Hvis man som deltager kunne have lyst til at prøve kræfter med Hindhedes brødopskrift? Hvis man medbringer et brød til den fælles brødsmagning på museet, er der gratis adgang med ledsager til arrangementet. Man kan finde opskrift og bagevejledning på museets hjemmeside eller få den tilsendt, hvis man skriver til may@greve.dk

Den 27. maj kl. 11 er der rundvisning på fortområdet, hvilket er gratis når entréen er betalt. Kl. 12 er der introduktion til udstillingen, og det er også gratis når éntréen er betalt.

Kl. 13 går brødarrangementet i gang. Det koster 30 kroner, men altså gratis, hvis man medbringer et Hindhedebrød.

Tilmelding til arrangementet, både med og uden medbragt brød, skal ske på mail: may@greve.dk