Se billedserie Alina Sode, der blev kåret som kampens bedste spiller, i et smash. Foto: Lars Rasmussen Foto: LSR

Send til din ven. X Artiklen: Tæt på semifinalen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tæt på semifinalen

Vestegnen - 01. marts 2020 kl. 11:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brøndby Volleyball Klubs volleyliga-kvinder kom et stort skridt nærmere DM-semifinalerne, da de besejrede VK Vestsjælland med 3-0. Og allerede i dag, søndag den 1. marts kan Brøndby-kvinderne sikre semifinalepladsen, når det klokken 15 går løs i Korsør.

Optakten til den første kvartfinale-kamp var ellers ikke den bedste, idet Mette Breuning to dage før vred rundt på foden og dermed var ude af stand til at spille. Det gav udfordringer i en trup, der i forvejen har været lidt udfordret, men igen blev der fundet en løsning som fungerede godt og sikrede sejren. Sille Hansen som normalt bestrider en angrebsposition på venstrekanten, blev udset til arbejdet på midten og det gjorde hun fint til trods for den minimale erfaring hun har på denne plads.

VK Vestsjælland kom fint med i starten og havde flere små føringer og førte således med 12-10, da det blev besluttet at skifte anfører Eva Bang med det 17-årige talent Tajma Muharemovic. Et skifte der fungerede så godt, at Tajma spillede kampen færdig. Ved 14-14 sørgede Alina Sode med en lille servestime at bringe Brøndby foran med 17-14 og derfra var der styr på begivenhederne frem til 25-17.

VK Vestsjælland lagde også i andet sæt bedst fra start og kom foran 8-3, inden Brøndby i Alina Sodes serv fik bragt balance i regnskabet og efterfølgende tog en lille føring frem til 17-14, hvor Sofia Bisgaard med en utrolig flot servestime sørgede for at tage brodden af VKV´s angreb, så Brøndby i en slutspurt kunne tage sættet med 25-14.

I tredje sæt var det Brøndbys tur til at lægge sig i front fra start. Jaime Kosiorek lagde ud med to serveesser, Sofia Bisgaard lavede ikke mindre end ni point i dette sæt og nåede da også sammenlagt op på at lave 23 point i kampen og Alina Sode ydede et eminent forsvarsspil, som efterfølgende gav hende prisen fra Grey Matter som bedste spiller. Brøndby fik den største føring ved 16-8, hvorefter VKV fik pyntet lidt på stillingen, inden Brøndby kunne lukke kampen med 25-22.

Kvartfinalen spilles bedst af tre kampe og anden kamp spilles i Korsør allerede søndag den 1. marts kl. 15. Skulle det lykkes VK Vestsjælland at vinde kampen, skal den tredje og afgørende kamp spilles allerede dagen efter, mandag den 2. marts kl. 20.00 i Brøndby Stadionhal 1.