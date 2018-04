På Badesøen Festival i Albertslund kan 8 personer komme helt tæt på Peter Sommer.

Send til din ven. X Artiklen: Tæt på Peter Sommer: Koncert for en person Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tæt på Peter Sommer: Koncert for en person

Vestegnen - 26. april 2018 kl. 07:23 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Peter Sommer vil på dette års Badesøen Festival i Albertslund spille 8 sange for 8 personer - en person ad gangen, en sang til hver person. Arrangørerne kalder det for Peter Sommer +1. De otte billetter fordeles i en konkurrence.

Det sker på Badesøen Festival by The Lake & Forbrændingen den 25. august. Yo La Tengo, Mad Professor, Imarhan, Anna von Hausswolff og Sjæl I Flammer ft. Kasper Winding kommer alle og spiller koncerter, men festivalen byder også på et ekstensivt pop-up-program og mange andre overraskelser. En af disse overraskelser løftes sløret nu for.

På festivalpladsen vil et lille stykke græs omkranset af et hvidt havestakit være reserveret til de 8 Peter Sommer-koncerter, der går under navnet Peter Sommer +1. Indenfor hegnet finder man et lille bord og to stole, hvorpå Peter sidder på den ene med sin guitar. Peter Sommer vil for 8 forskellige personer synge sange fra blandt andet det nye album Elskede at Drømme, Drømmer om at Elske Now. Der vil blive fremført en sang til hver person.

Peter Sommer udtaler om Peter Sommer + 1:

»Udenfor Skanderborg, hvor jeg boede, fandtes der nogle hippie-enklaver inde i skovene. Derude kunne man trække stikket og bare blive væk nogle dage. Det var derude jeg fangede gnisten til at spille og udtrykke mig i sange. Det var, når jeg sad helt alene overfor Carsten Hønsehus, der spillede sine sange. Kun for mig og ham selv. Håber selv at kunne tænde 8 små bål på Badesøen.«

Konkurrencen De 8 billetter til Peter Sommer + 1 vil blive udloddet via lodtrækning.

For at være med i lodtrækningen skal man sende en mail til: petersommerplus1@thelakeradio.com med fuldt navn og mobiltelefonnummer og være klar til at tage telefonen den 11. juni fra klokken 20, når vinderne udvælges via lodtrækning i et live radioprogram på The Lake (www.thelakeradio.com). Tanker og anekdoter om deltagernes forhold til Peter Sommers musik bydes velkommen.

Vært på programmet vil være den glade radiolegende Jan Sneum og Rasmus Stolberg (Efterklang, Liima, The Lake). Vinderne vil blive ringet op. Hvis telefonen ikke besvares laves en ny lodtrækning for at finde en ny vinder, indtil 8 vindere har taget telefonen.

De heldige vindere vil få en en festivalbillet og en sang personligt fremført af Peter Sommer den 25. august på Badesøen Festival.

Der er mere om Badesøen Festival på www.badesoen.dk