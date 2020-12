Tænd-sluk ure og gode råd: Mød politiet i Operation Julelys

Ud over gode råd om sikring af boligen, deler politifolkene også en række tænd/sluk-ure ud i hver kommune.

Juletid er desværre også indbrudstid. Indbrudstyve foretrækker at arbejde i mørke og hvor der ikke er aktivitet. Heldigvis kan alle gøre noget: Tænd lys, hold øje med kvarteret og hjælp naboerne.

- Lys og aktivitet skræmmer tyven væk, for så kan tyven ikke arbejde uset. Det har en effekt, når vi ændrer på tyvens arbejdsbetingelser, siger politiassistent Per Hedeman, der står for indsatsen.