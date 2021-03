Tabte i finalebrag - men troen er intakt

I en masse medrivende dueller, som bølgede frem og tilbage over nettet, skiftedes de to hold i første sæt til at tage små føringer frem til stillingen 17-17, hvor Holte i det unge talent Frida Brincks serv gik til 23-17. Et hul, som Brøndby ikke formåede at lukke og Holte tog sættet 25-19. Undervejs havde Brøndby sin største føring ved 11-8. Servemodtagningen var solidt styret at libero Freja Barkler og Sofia Bisgaard, men effektiviteten i angrebet var ikke høj nok, primært som følge af et flot forsvarsspil fra Holtes side.