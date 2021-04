Se billedserie Julie de Blanck i et angreb. Foto: Lars Rasmussen Foto: LSR

Tabte i bronzekamp: Sæsonen er slut

Vestegnen - 05. april 2021 kl. 12:16

Det lykkedes ikke Brøndby Volleyball Klubs volleyligakvinder at presse bronzeserien ud i en tredje og afgørende medaljekamp. I et spændende 2-3 nederlag måtte de se sig besejret i den anden kamp, og det var dermed VK Vestsjælland, der med to sejre kunne få bronzemedaljerne hængt om hallen.

Dermed er en noget blandet sæson for Brøndby-holdet slut.

På »Årets hold« Inden kampen gik i gang, blev en del af årets hold offentliggjort. Som følge af corona-restriktioner, er offentliggørelsen i år delt op i to afdelinger, for at begrænse antallet af folk i hallen. De resterende spillere på årets hold bliver offentliggjort ved den anden finale mellem Holte IF og Gentofte Volley.

Fra VK Vestsjælland var det stortalentet Clara Windeleff, som blev kåret som både årets kantangriber og årets unge spiller under 21 år.

For Brøndby var det holdets anfører Mette Breuning, der blev kåret som årets centerspiller og kroatiske Lucia Babic, der modtog æren af kåringen som årets diagonalspiller. Samme Lucia Babic, som gennem sæsonen har været en af de afgørende spillere på Brøndbys hold, var naturligt nok savnet i de to bronzekampe, som hun måtte melde afbud til på grund af alvorlig sygdom i den nærmeste familie. En beslutning, som der var fuld forståelse for i Brøndby, som har sendt de varmeste tanker til Lucia og hendes familie.

Slem start for Brøndby Brøndbys damer var fuldt bevidste om kampens vigtighed og de lagde ud med flot spil, der blev grundlagt af gode server fra Tajma Muharemovic, som pressede VK Vestsjælland med en serv, der var kraftigt medvirkende til at Brøndby kunne gå fra 2-2 til 9-2. Føringen blev yderligere udbygget til 17-8 af to serveesser fra Sille Hansen. VK Vestsjælland vandt det efterfølgende point og derefter smed de for alvor grus i Brøndbys maskineri med fantastiske server, som har bragt fire af VK Vestsjællands spillere på de fire første pladser i volleyforbundets officielle servestatistik. Langsomt gnavede Vestsjælland af Brøndbys forspring og Emma Gylling Nielsen stod for serven, i en sidste VK Vestsjælland-stime fra 20-22 til 25-22.

Starten på andet sæt blev noget mere lige og de to hold fulgtes ad frem til 9-9, hvor Vestsjælland tog et ryk frem til 13-9. En forspring der blev udbygget videre frem til sættes afslutning ved 25-17.

Kæmpede videre Det var nu et Brøndby-hold med ryggen mod muren, som var tvunget til at tage de resterende tre sæt, og det var også tydeligt at Vestegnspigerne på ingen måde havde tænkt sig at opgive medaljechancen.

Flotte oplæg af Tajma Muharemovic til de to centerspillere Mette Breuning og Julie de Blanck var medvirkende til at give Brøndby en føring på 12-5. Den pæne føring holdt frem til 20-16, hvor det igen var Vestsjællands Emma Gylling, der med en effektiv serv pressede Brøndby i bund og Vestsjælland overtog føringen med 22-20. Brøndby kæmpede sig tilbage til 22-22, men Vestsjælland holdt fast og fik en matchbold ved 24-23. Brøndby overlevede og i Sille Hansens serv tog de det afgørende ryk og fik med 26-24 kampen sendt ud i endnu et sæt.

I fjerde sæt var det endnu engang Tajma Muharemovic, der med en presset serv gav VK Vestsjælland problemer, og med gode blokader af Julie de Blanck og Emma Burton tog Brøndby en føring, da de gik fra 1-5 til 8-5. I angrebet var der stadig stor effektivitet i centerspillet af Mette Breuning og Julie de Blanck og også Emma Burton på kanten var kommet godt i gang. Desværre for Brøndby var Vestsjællands angribere også godt kørende og de fik lukket hullet, hvorefter de to hold kørte parløb frem til Brøndby-føring 22-21, hvor Brøndby tog de resterende point til 25-21.

Udtaget til landsholdet Kampen skulle nu ud i et afgørende sæt og medaljehåbet levede stadig hos Brøndby.

Vestsjælland kom først til sidebyt ved 8-7 og de to hold skiftedes i drabelige dueller, som begge havde stor ære af, til at score et enkelt point. Indtil Vestsjælland under stor jubel ved 13-12, tog de sidste to point til den bronzegivende sejr ved 15-13.

Naturligt nok var der stor skuffelse i Brøndby-lejren, men på baggrund af de problemer holdet er røget ind i undervejs, kan de godt tillade sig at være stolte af deres sæson. Udover at være kommet i medaljespillet, kunne Brøndby også glæde sig over en plads i landspokalfinalen.

Desuden har holdet for alvor fået nogle af de unge talenter bragt på banen. De to 18-årige talenter Tajma Muharemovic og Sille Hansen er gået fra at være indskiftningsspillere, til under Lauren Søderbergs ledelse, nu at være bærende kræfter på banen og den præstation er da heller ikke gået upåagtet hen. De er således begge udtaget til A-landsholdets bruttotrup, sammen med Brøndbys anfører Mette Breuning, som har været en del af landsholdstruppen i en årrække. Det bliver spændende at følge om de opnår en plads i den endelige trup, som skal spille EM-kvalifikation til maj.