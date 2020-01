En mand er her i Retten i Glostrup dømt for at krænke syv piger i alderen fra 10 til 13 år via internettet.

Syv piger blev krænket: Far afslørede gerningsmanden

Vestegnen - 24. januar 2020 kl. 16:40

En mand fra Glostrup gjorde alt det rigtige, da han i 2017 opdagede, at hans 13-årige datter blev krænket seksuelt på internettet. Og det har nu ført til, at en 27-årig mand fra Aarhus-området er blevet dømt for at krænke syv mindreårige pigers blufærdighed via forskellige internettjenester, og for besiddelse af børnepornografi.

Den 27-årige mand har under sagen i Retten i Glostrup erkendt de faktiske forhold, men har nægtet sig skyldig.

Det var en årvågen far til et af ofrene, som blev opmærksom på, at en voksen mand skrev stærkt seksuelt indhold til hans 13-årige datter. Faren overtog korrespondancen iPad'en og indsamlede oplysninger om krænkeren. Efterfølgende overgav han materialet til Vestegnens Politi i 2017.

Den mand, som nu er blevet dømt, havde i en af sine profiler opgivet sit rigtige navn og fødselsdato, ledsaget af et billede. Da Vestegnens Politi kombinerede disse oplysninger, fandt efterforskerne ud af, at der kun var én person herhjemme med samme navn og fødselsdato - og så slog politiet til med en ransagning af blandt andet mandens computere.

Efterforskningen godtgjorde, at i alt syv piger fra 10 til 13 år fra hele landet havde været udsat for krænkeren, som i eget navn opsøgte dem via internetspil og chattede videre med dem i forskellige meddelelsestjenester som sms, Snapchat og Skype - og ikke længe efter kom med meget direkte seksuelle opfordringer og kommentarer.

Efterforskningen viste også, at han havde lokket to af pigerne til at sende ham intime fotos af sig selv, og derfor blev han også dømt for børnepornografi.

Retten i Glostrup idømte manden ét års ubetinget fængsel, og desuden fik han forbud mod at søge kontakt til børn under 18 år på internettet i fem år - et forbud, som vil blive kontrolleret af politiet.

Strafudmålingen er påvirket af, at manden tidligere er dømt for sædelighedskriminalitet.

Manden, der ikke har været varetægtsfængslet under sagen, har taget betænkningstid med hensyn til en eventuel anke af dommen til Østre Landsret.

Vestegnens Politi roser faren for at være opmærksom og for at have grebet ind.

- Nogle børnelokkere flytter deres søgen fra legepladsen til internettet - og derfor er det vigtigt, at forældre og bedsteforældre løbende taler med familiens børn om klog og fornuftig adfærd på internettet. Det er vigtigt, at børn er naturligt skeptiske over for nye net-venner og siger nej til krænkende chat og at sende intime fotos eller penge, siger anklagerfuldmægtig Søren Yde Halse, Vestegnens Politi.