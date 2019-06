Helene Bendiksen fra Ishøj modtog støtte til en tandem-racercykel, så hun kan dyrke cykling på landevejene sammen med en pilot. Penge og diplom blev overrakt af Greves borgmester Pernille Beckmann. Foto: Flemming Lauritsen

Synshandicappet får hjælp til tandem-racercykel

Vestegnen - 08. juni 2019 kl. 09:51 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helene Bendiksen fra Ishøj var en af årets legatmodtagere, da Synshandicappedes Motionsfond uddelte legater til blinde motionister til en samlet værdi af 100.000 kroner. Det foregik forleden i Portalen i Greve.

Helene fik legatstøtte til indkøb af en tandem-racercykel.

Synshandicappedes Motionsfond, som blev stiftet i 2011, har til formål at skabe basis for en aktiv livsførelse blandt blinde og stærkt svagsynede. Fælles for de ti legatmodtagere var, at motion og bevægelse er en vigtig del af deres hverdag, til trods for, at deres synshandicap medfører visse begrænsninger. Synshandicappede kan have svært ved at deltage i sport uden seende hjælpere og det kræver ofte ekstra og kostbart hjælpeudstyr.

For Helene Bendiksen betyder uddelingen fra Synshandicappedes Motionsfond, at hun kan deltage i triatlontræning på lige fod med sine klubkammerater. Nu får Helene mulighed for at dyrke cykling på landevejene sammen med en pilot.

- Jeg glæder mig til at komme med på træningsturene ude i naturen sammen med resten af triatlon-klubben. Det er ikke sjovt at være den eneste, der sidder tilbage på en spinningcykel indenfor. Derfor er jeg meget glad for at få støtte fra motionsfonden til indkøb af en tandem-racercykel, fortæller Helene Bendiksen.

Synshandicappedes Motionsfond giver blinde og stærkt svagsynede mulighed for at leve et aktivt og socialt liv.

- I mit eget liv er motion, blandt andet motionsløb og langrends-skiløb, en vigtig faktor. Jeg vil gerne være med til at sikre, at andre med et synshandicap har optimale muligheder for at leve et sundt og aktivt liv, siger initiativtager til Synshandicappedes Motionsfond, skibsmægler Sven Mogensen, der selv har været blind i mere end 40 år.

Desværre har tendensen de senere år vist, at blinde og stærkt svagsynede i høj grad kæmper med overvægt og passiv livsførelse, så Sven Mogensens initiativ hilses hjerteligt velkommen hos Dansk Blindesamfund.

- Vi er meget stolte af at have medlemmer som går forrest med et enestående eksempel og giver andre muligheden for at leve et sundt og aktivt liv. Motion er særligt vigtig for os, fordi vi ikke blot kan løbe en tur på egen hånd. Og her gør motionsfonden en stor forskel ved at give blinde og stærkt svagsynede mulighed for at dyrke motion tilpasset den enkelte, siger John Heilbrunn, næstformand i Dansk Blindesamfund.