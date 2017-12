Se billedserie Fredag den 12. januar er der indendørs fodbold i Brøndby Hallen.

Sydsiden rykker indendørs

Vestegnen - 27. december 2017 kl. 14:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er al mulig grund til at sætte kryds ved fredag den 12. januar. Her bliver fodboldåret 2018 skudt i gang med et stort, nyt indendørs stævne i Brøndby Hallen.

Det er de fire klubber Brøndby IF, AGF, OB og AaB, der sammen med TV3 Sport har udviklet et indendørsstævne-koncept, som over de næste fire år på skift skal besøge Brøndby, Aarhus, Odense og Ålborg. Det første stævne finder sted fredag den 12. januar 2018 i Brøndby Hallen, hvor teknologivirksomheden KMD vil være hovedsponsor.

De fire traditionsrige Superliga-klubber får i Brøndby Hallen selskab af Frem og Næstved fra 2. division. Alle hold har forpligtet sig til at sende en række profiler i aktion, så der er lagt op til et brag af en fodboldaften for de 4.300 tilskuere, der er plads til i Brøndby Hallen.

Det er dog ikke kun på herresiden, at Brøndby er repræsenteret. Der vil også være en trekantsturnering for tre kvindehold, hvor Brøndbyernes IF skal op imod Fortuna Hjørring og et EM13 hold bestående af tidligere landsholdsspillere.

Og som et ekstra krydderi, vil der til stævnet også blive spillet en showkamp, hvor udvalgte EM92 stjerner og Brøndby-koryfæer skal dyste mod et hold bestående af politikere og kendte danskere.

Sportsdirektør i Brøndby IF, Troels Bech, fortæller om KMD Cup:

»Odense, Aarhus, Ålborg og Brøndby er fire stolte fodboldbyer med hver deres flotte fodboldtraditioner, så vi er glade for, vi har fundet fælles fodslag om en 4-årig aftale med TV3 Sport om at afvikle fire indendørsstævner frem til og med 2021.«

»Med KMD som hovedsponsor lægger vi ud her i Brøndby, og vi forventer fulde huse i Brøndby Hallen. Alle klubber har forpligtet sig til at sende en række profiler på banen, så udover det bliver en sjov aften, vil der også blive spillet seværdig fodbold,« tilføjer Troels Bech.

Selve formatet til KMD Cup minder om det nye »Star Sixes«-format, som hurtigt er blevet vældig populært grundet tempoet i spillet. Til KMD Cup vil hvert hold have fire markspillere og en målmand på banen, og selve banen er på størrelse med en håndboldbane, men man spiller med syvmandsmål, og der skal afsluttes indenfor 30 sekunder. Kampene varer ti minutter hver, og der er flyvende udskiftninger - så der bliver knald på.

KMD Cup vil have et stort fokus på velgørenhed, og det er der en grund til, forklarer Troels Bech.

»For alle fire klubber er fællesskab og engagementet i lokalområdet en vigtig ingrediens i hverdagen, og derfor har velgørenhedsaspektet været tænkt ind i konceptet fra start. Som arrangør for det første stævne, giver det god mening for os her i Brøndby at donere en del af overskuddet til Kjeld Rasmussens Rejselegat, som har til formål at støtte unges studie- og sportsrejser her i Brøndby.«

Blandt initiativtagerne til KMD Cup er folketingspolitiker Morten Bødskov og den tidligere formand i Brøndby IF, Per Bjerregaard, som begge sidder i bestyrelsen for Kjeld Rasmussens Rejselegat.

En begejstret Morten Bødskov fortæller om sine forventninger til KMD Cup.

»Det bliver en fantastisk aften i Brøndby Hallen. Alle der elsker fodbold får en helt unik oplevelse, hvor nogle af Danmarks mest traditionsrige fodboldklubber er på banen. Jeg er utrolig glad for, at en del af overskuddet fra stævnet går til forhenværende Brøndby-borgmester Kjeld Rasmussens Rejselegat.«

TV3 Sport har allerede tilkendegivet, at man til hvert af de fire indendørsstævner donerer 25.000 kroner til en velgørenhedsorganisation, som den arrangerende klub vælger. Brøndby IF har som arrangør af det første stævne som tidligere nævnt peget på Kjeld Rasmussens Rejselegat, hvilket betyder at de første 25.000 kroner dermed allerede er sikret til legatet.

KMD Cup afvikles fredag den12. januar i Brøndby Hallen. Dørene åbnes kl. 17.30, og første kamp vil blive sat i gang kl. 19.00. Finalen forventes at blive spillet cirka kl. 22.10.

Indendørsstævnet i Brøndby Hallen bliver vist live på TV3+.