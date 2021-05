Se billedserie Hvis man havde planlagt at boltre sig i vandet i Glostrup Svømmehal til sommer, må man finde på noget andet, for svømmehallen holder lukket. Foto: Thomas Olsen

Svømmehal lukker igen - denne gang hele sommeren

Vestegnen - 28. maj 2021 kl. 06:51 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

Mange har glædet sig rigtig meget til igen at kunne tage en tur i svømmehallen efter cirka fem måneders nedlukning.

Hvis man har planer om at svømme sig i form igen, nu hvor fritidslivet igen er åbnet, bliver det dog ikke i Glostrup Svømmehal.

Den lukker nemlig snart igen. Fra 5. juli til 20. september skal svømmehallen have nyt vandbehandlingsanlæg og det betyder, at svømmeglade borgere må finde et andet sted at svømme.

Det er ikke med kommunens gode vilje, at arbejdet skal udføres netop nu, siger idrætschef i Glostrup Kommune, Allan Christensen.

Træls nyhed - Vi er godt klar over, at det er en meget træls nyhed. Men det er et projekt, der har været planlagt over meget lang tid. Det har først været igennem en politisk beslutningsproces og derefter har der været projektering og en udbudsrunde. Det har ikke været muligt at udføre det under coronanedlukningen. Blandt andet fordi der har været nogle forsinkelser i forhold til levering af materialer, men også i forhold til arbejdskraft. Det har dog betydet, at vi har kunnet holde længere åbent frem mod sommerferien end først forventet, siger idrætschef Allan Christensen.

Han tilføjer, at man valgte denne periode, fordi der traditionelt ikke er så mange der bruger svømmehallen i denne periode, hvor svømmeklubber og foreninger holder lukket.

En bekostelig affære At der denne sommer kan komme større efterspørgsel end normalt, fordi familierne bliver hjemme og ikke tager til udlandet, er man dog også opmærksom på, siger Allan Christensen. - Vi håber, vores borgere vil gøre brug af de omkringliggende svømmehaller, som der jo heldigvis er flere af siger idrætschefen. Artiklen fortsætter under billedet

Det gamle vandbehandlingsanlæg skal skiftes ud i Glostrup Svømmehal og arbejdet vil foregå fra 5. juli til 20. september, hvor der derfor er lukket. Foto: Glostrup Kommune

Han fortæller, at der er tale om et helt nødvendigt og kostbart renoveringsarbejde.

- Et nyt vandbehandlingsanlæg er en bekostelig affære og et velfungerende vandbehandlingsanlæg er helt afgørende for en svømmehal. Det sørger for at holde den rigtige vandkvalitet, siger han og fortæller, at det gamle anlæg har kørt længere end man havde regnet med:

- Vi har passet rigtig godt på vores anlæg og derfor har det holdt så længe, siger Allan Christensen.

Nyt tårn til rutsjebane Når svømmehallen igen kan åbne i september, bliver det ikke med alle funktioner i brug. Vandrutsjebanen skal nemlig renoveres.

Det udvendige betontårn skal udskiftes og rutsjebanen vil ikke kunne bruges før det er sket. Arbejdet er i udbud og derfor kender man endnu ikke datoen for, hvornår rutsjebanen kan genåbne.

Under coronanedlukningen har der ikke bare været stille i svømmehallen.

Ventilationsanlægget er blevet energioptimeret og renoveret. Der er desuden blevet udskiftet nogle fliser i børnebassinet og så er lydanlægget i svømmehallen blevet udskiftet, så musik og lyd kan inddeles i zoner, der blandt andet gør, at livreddere og instruktører kan høres tydeligt via højttalerne. Bassinerne kan nu fungere med hver deres lukkede lydsektion.