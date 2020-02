Det skal nu undersøges, hvorfor der er et for højt bakterietal i Ishøj Svømmehal.

Svømmehal lukker bassiner: Alt for mange bakterier i vandet

For mange bakterier

Årsagen til den midlertidige lukning er, at der er målt en kraftig stigning i KIM-tallet i vandprøver fra i tirsdags. KIM-tal er et udtryk for, hvor stort bakterieindholdet er i vandet.