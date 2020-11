En 60-årig svensk mand er blevet udvist for bestandig, efter han for niende gang rejste ulovligt ind i Danmark.

Send til din ven. X Artiklen: Svensker udvist på livstid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Svensker udvist på livstid

Vestegnen - 21. november 2020 kl. 06:47 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

En 60-årig svensk mand er blevet udvist af Danmark for bestandig, efter han blev anholdt i Hvidovre, hvor han for niende gang overtrådte et indrejseforbud.

Det har Retten i Glostrup bestemt. Den svenske mand blev også idømt et år og ni måneders ubetinget fængsel for igen at være rejst ulovligt ind i Danmark. Han har taget betænkningstid med hensyn til en eventuel anke af dommen.

Den 60-årige mand blev anholdt af Vestegnens Politi i begyndelsen af oktober. Han havde henvendt sig på Hvidovre Hospital, fordi han var ret dårlig og han blev derfor indlagt til behandling. I den forbindelse skabte han uro, og Vestegnens Politi kørte til hospitalet. Politiet fandt ved den lejlighed ud af, at den 60-årige svensker havde otte tidligere domme for at overtræde et indrejseforbud. Den seneste dom var fra 2017, og omfattede et indrejseforbud på seks år.

Under sagen er der ikke kommet nogen egentlig forklaring på, hvorfor han valgte igen at rejse ind i Danmark, på trods af sit indrejseforbud.

Det har nu kostet ham både fængsel og et permanent indrejseforbud. Han har siddet varetægtsfængslet, siden han blev anholdt, og Retten i Glostrup har bestemt, at han fortsat skal være fængslet.