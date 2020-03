Svensk firma bygger nye lejeboliger

Der er tale om et byggeri, som omfatter 95 lejligheder og 92 parkeringspladser i garage.

De nye boliger vil fremstå som to sammenhængende bebyggelser med tre blokke i hver. De placeres således at de følger linjerne i skellets afgrænsning, og samtidig vil man skabe bevægelse og variation i bygningskroppene. Set fra de omliggende indfaldsveje træder den bagerste bygning frem bag den forreste, mens den forreste forholder sig til den lavere boligbebyggelse på den anden side af Torbenfeldvej.

På de øverste to etager i hver boligblok indrettes der større penthouse lejligheder med tilhørende tagterrasser. Terrasserne placeringer bevirker at facadens linjer på de øverste etager rykkes tilbage.

K-Fastigheter har købt arealet for 49 millioner kroner. Det er samtidig første skridt for K-Fastigheter ind på det danske marked for lejelejligheder, hvor der er fokus på det storkøbenhavnske område.