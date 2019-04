Svært valg: Kejsersnit eller ej?

- Vi har i tidligere undersøgelser ligget lavt på spørgsmålet om information om kejsersnit, og det er en af grundene til, at vi valgte at lave et beslutningsstøtteværktøj på lige det område, for vi kunne se, at vi her kunne gøre en forskel. Fremgangen viser os, at det kan betale sig at arbejde grundigt med at formidle valid information, så det er til at forstå. På den måde kan vi gøre de gravide klar til at have en god og kvalificeret dialog med de sundhedsprofessionelle. Der er meget kompleks information inden for vores speciale, og vi ved, at mange gravide søger information forskellige steder på nettet, hvor man ofte falder over noget vrøvl, siger Charlotte Wilken-Jensen, der forudser store perspektiver for udvikling af nye værktøjer på andre områder.