Svært at blive sur på sidekammeraten i orkesteret

Vestegnen - 05. marts 2020 kl. 18:57 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er noget særligt at kunne spille på et musikinstrument. Og det er noget helt særligt at være en del af et orkester i et fællesskab, hvor alle tæller, hvis det skal lyde optimalt.

Disse oplevelser får elever på Gungehusskolen i Hvidovre nu glæde af, efter skolen er blevet en del af projektet "Orkestermester".

Alle elever i de kommende 2. klasser på Gungehusskolen i Hvidovre får fra august 2020 lov til at opleve glæden ved at spille på et instrument og at opleve fællesskabet ved at spille i orkester sammen med alle klassekammeraterne. Det sker i et samarbejde med Hvidovre Musikskole.

Fredag morgen den 28. februar var kulturminister Joy Mogensen på Gungehusskolen for at markere, at skolen får et skoleorkester, og at antallet af Orkestermester-skoler nu udvides markant. Gungehusskolen i Hvidovre er dog indtil videre den eneste skole på Vestegnen, som er en del af ordningen, der økonomisk er støttet af Kulturministeriet og Nordeafonden.

Sjovt og hyggeligt Fredag morgen var elever fra Gungehusskolen sammen med elever, der allerede har glæden af at være i et skoleorkester.

- Hvad er det sværeste, ville kulturministeren vide.

- Det er de dybe toner, var svaret fra en af eleverne.

Der var mange bud på, hvad det bedste er ved at spille i et skoleorkester.

- Det er sjovt, og man lærer hele tiden nye ting.







- Det er sjovt at være sammen om at spille.

- Man får et bedre forhold til hinanden. Vi mobber ikke hinanden, når vi spiller sammen.

- Vi lærer noget nyt hver gang.

- Det er hyggeligt at spille sammen.

Det var nogle af svarene, og det fortæller noget om værdien af at være med i et skoleorkester.

Og som kulturminister Joy Mogensen understregede i sin tale: - Her får alle en stemme, enkeltvis og sammen med andre.

- Musik gør os til deltagende, sociale og skabende mennesker. Og når børn får mulighed for at møde musik i en tidlig alder, så giver det selvtillid og sammenhold, siger kulturministeren - som under besøget på Gungehusskolen afslørede, at hun desværre aldrig fik oplevelsen af at spille i et orkester.

Vigtigt for kreativiteten Det er en bevilling på ti millioner kroner, der har gjort det muligt at udvide Orkestermester-ordningen, så der nu er 20 skoler med i hele landet.

Pengene giver blandt andet Gungehusskolen mulighed for at indkøbe klassesæt af violiner, celloer, klarinetter og andre orkesterinstrumenter.

- Med Orkestermester er vi med til at sætte fokus på musik i folkeskolen og sikre, at flere børn får oplevelser med musik. De lærer at spille og får viden om forskellige typer af musik, og de lærer om vores fælles musikkultur, siger generalsekretær Lotte Trangbæk, Danske Musik- og Kulturskoler, der står bag projektet.







Arbejdet med skoleorkestret foregår i de obligatoriske musiktimer og i et samarbejde mellem Hvidovre Musikskole og Gungehusskolen.

- Musik er et fag, som spiller en vigtig rolle for kreativiteten. Den her mulighed, vi nu får her i Hvidovre, er ret unik, og jeg ser frem til at følge de dygtige folk fra Hvidovre Musikskole folde sig ud i samarbejde med de forventningsfulde elever fra Gungehusskolen. Jeg er sikker på, at eleverne bliver rigtig glade for Orkestermester. Det er en enestående chance at få lov til at lære at mestre et instrument og indgå i et orkester, siger Hvidovres borgmester Helle Adelborg.

I forbindelse med Orkestermester-projektet er der udarbejdet en ny tekst til ABC-sangen, og den er med til at sætte ord på noget af det, som musikken betyder:

Sammen eller hver sin vej,

går musikken ind i mig.

Den er både glad og trist,

men så pludselig til sidst.

Standser lyden stille op,

og er ude af min krop!

Den blev sunget denne morgen på Gungehusskolen, hvor det handlede om både at spille, at synge - og at kunne være stille - enkeltvis og sammen.