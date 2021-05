Suspekt er klar til scenen. Billetsalg åbner snart

Mange har ventet med længsel på at kunne komme til koncert igen og Portalen i Greve åbner for salget til en koncert med hiphop-bandet Suspekt.

For ét år siden udgav de deres til dato måske bedste og mest velproducerede album. Men det fik aldrig det liv, de ønskede, fordi mødet med publikum blev afbrudt, lagt i lænker og gemt langt væk. Suspekt har det som løver i et bur og har absolut ikke glemt deres fans. De vil sprænge lænkerne for igen at komme ud og mærke friheden og hinanden. Suspekt siger selv:

- Vi har længe haft et ønske om at skabe noget, der står i kontrast til de store koncerter. Lysten til at skabe et mere intimt rum mellem os og jer, kombineret med den situation vi alle står i og ingen kunne have forudset har gjort, at 2021 bliver året hvor vi skal udleve og dele den oplevelse med vores fans.