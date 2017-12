Sund junkfood og lækker scoremiddag: Produktionsskole-elever med appetit på det gode ungeliv

»Mange af vores elever er i et vadested både uddannelsesmæssigt og personligt, og dét med at spise og leve sundt står ikke altid højt på dagsordenen. I projektet her får de et fagligt og socialt fællesskab med andre unge, og de oplever, at det ikke kun handler om at få »noget i skrutten«, men også om fx trivsel og tryghed. På den måde kan mad og måltider være et godt holdepunkt i hverdagen, når man er ung og skal øve sig i at stå på egne ben,« siger viceforstander Sanne E. Jessen, Glostrup Albertslund Produktionshøjskole.