Styrketræning på atletikbanen

Da lyset var en realitet og der stadig var penge tilbage på budgettet, var atletikklubben hurtige til at foreslå et træningsstativ på stadion. Det var et ønske, som klubben længe har haft, da der var efterspørgsel på muligheder for udendørs styrketræning og udstrækning for medlemmerne som supplement til atletik-træningen. Og det er håbet, at den nye træningsstation er med til at gøre atletikstadion endnu mere attraktivt som træningssted for motionister og for lokalområdet.