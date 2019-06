Se billedserie Få dage efter sidste skoledag skulle Simon til sin første eksamen - i skriftlig dansk. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Studenterliv: - Det er nu jeg skal præstere

Vestegnen - 08. juni 2019 kl. 14:43 Af Peter Erlitz

Simon Jul Boeriis fra Brøndby Strand bliver sidst i juni student på Sydkysten Gymnasium. Lige nu forbereder han sig til de afgørende eksaminer - og der er pres på.

Den står meget mere på læse end på ferie, fest og farver, når 19-årige Simon Jul Boeriis holder læseferie. Der er nemlig et karakter-gennemsnit at tænke på.

- Jeg vil gerne læse psykologi, og det kræver formentligt et snit på omkring 11. Lige nu ligger jeg på 10 i snit, fortæller Simon.

Han har dog planer om at tage et sabbatår efter studentereksamen, hvor han kan få erhvervserfaring, for det tæller også med, når han skal søge ind på studiet.

Forventninger Simon kan godt genkende, at der er et pres på de unge, for at præstere. Og da han få dage efter sidste skoledag på Sydkysten Gymnasium i Ishøj var til eksamen i skriftlig dansk, så kunne det mærkes i maven.

- Det er jo lige nu, at jeg skal præstere. Jeg ved jo godt med mig selv, at jeg kan, så for mig handler det om at leve op til både mine egne forventninger, og så forventninger fra venner og omgivelser, siger Simon.

- Jeg har det ellers fint med at gå til eksamen, men nu er det altså afgørende, så jeg vil gerne gøre alt godt, tilføjer Simon.

Han tror, at alle unge bærer rundt på et lignende pres. Selv har han en mentor, som han snakker med, og så snakker han også med sin mor og sin kæreste, når der er brug for det.

Den »nye« karakterskala er knap så nuanceret som den tidligere 13-skala, og det kan i sidste ende have indflydelse på karaktergennemsnittet.

- Der er altså langt mellem 4 og 7, og mellem 7 og 10. Så jo, det lægger et ekstra pres, konstaterer Simon.

Foruden at bruge læseferien til grundig oplæsning, så får Simon også koblet af, så hovedet ikke kun er fyldt med fag og eksaminer. Han passer jobbet i Føtex' kundeservice i Glostrup Shoppingcenter, og så løber han en tur for at få koblet af.

Glad for gymnasietiden For Simon har Sydkysten Gymnasium været et rigtig godt sted - også selv om det slet ikke var hans førstevalg.

Efter skoletiden på Brøndby Strand Skole tog Simon på efterskole, hvor 9. og 10. klasse blev afsluttet. Derefter søgte han ind på flere gymnasier - på Vestegnen og inde i byen. Der var bare ikke plads, og han kom derfor på Sydkysten Gymnasium i Ishøj - og det har han absolut ikke fortrudt.

- Lige i begyndelsen havde jeg det svært, men i dag er jeg superglad for at have gået der. Jeg har gode klassekammerater og har følt mig hjemme i klassen, og så har jeg også fået venner på tværs, ved at engagere mig i forskellige ting på gymnasiet.

- I det hele taget synes jeg Sydkysten Gymnasium er et godt sted. Her er der plads til alle. Der er mange forskellige kulturer, men man har respekt for hinanden. Så jo, det har været en god tid, fortæller Simon.

Struktur i læseferien Da klassen havde sidste skoledag, foregik det stille og roligt for Simon. Årsagen var den enkle, at han skulle på weekendophold med familien, så der var ikke tid til at feste igennem. Samtidig skulle Simon få dage senere sidde i eksamenslokalet i Ishøj Idræts- og Fritidscenter til den første skriftlige eksamen.

Dermed er en hektisk periode gået i gang for Simon. Han har dog en plan.

- Jeg har brug for, at der er struktur på tingene, så jeg lægger en plan for, hvad jeg skal læse op på, og det gør jeg også for mine eksaminer. Sådan fungerer det bedst for mig.

Nu gælder det for Simon om at præstere bedst muligt, så karaktergennemsnittet bliver så højt, at han kan komme ind på drømmestudiet psykologi efter sit sabbatår.

- Jeg vil gerne arbejde med unge mennesker. Jeg har altid haft et godt øje for mine medmennesker, og mit ønske er at kunne hjælpe unge med at få det godt, siger Simon.

Selv kommer han fra en kernefamilie, og har ikke haft problemer, men han har set kammerater køre ind på et skidt sidespor i livet, og det er en stor del af inspirationen til Simons ønske om at kunne hjælpe unge til et godt liv.