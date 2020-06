Studenterhuer i alle farver

Det har været det generelle billede af den sidste tid 3.g-elever landet over har haft på deres uddannelser. Heldigvis er Covid19-spredningen ifølge myndighederne nu på et niveau, så blandt andre årets studenter både kan gå til eksamen, få huer på og komme på vogntur.

Normalt venter familie og venner lige uden for eksamenslokalet, når eleverne kommer ud fra den sidste eksamen. Men for at minimere risikoen for smittespredning var det i år kun undervisere, censorer og elever, der måtte opholde sig på gymnasiet. I stedet måtte familie og venner pænt vente på de nybagte studenter i de til lejligheden opstillede pavilloner i gymnasiets gård.

- Det føles lidt mærkeligt at være færdig, men det føles også godt at have huen på. Det har været nogle rigtig gode år med min klasse. Vi har haft et godt sammenhold, som jeg tror og håber kommer til at fortsætte, fortæller Anees om de tre år på gymnasiet og fortsætter: