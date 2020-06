Studenterhue med en helt særlig betydning

Det er en stor del af baggrunden for, at Sibel Cetin fredag fik sat studenterhuen på hovedet.

I april 2018 var Sibel, da hun gik i 2.g, ude for en ulykke på parkeringspladsen ved Sydkysten Gymnasium. En ulykke, der skete i kådhed. Sibel havde sat sig på bagsmækken af en bil, og på et tidspunkt faldt hun af bilen og slog hovedet ned i belægningen.

Hun har blandt andet arbejdet meget med at kunne holde fokus og koncentration, og at fastholde struktur på tingene. Det gør hun til dels stadig.

Hendes viljestyrke fejler dog ikke noget. Hun har, netop med stædighed og tålmodighed, kæmpet sig tilbage til livet - og kæmpet for at blive student.

Hun insisterede på, at hun efter sommerferien 2018 skulle i 3.g i stedet for at gå 2.g om. Hun kunne dermed forblive i klassen - og var også med, da klassekammeraterne sidste år tog på vogntur.

Sibel var dog ikke færdig. Hun havde kun enkelte fag i den "gamle" 3.g-klasse, fordi hun både fysisk og psykisk havde brug for pauser. I det seneste år har hun til gengæld haft fuldt pensum i alle fag, og det har været hårdt, for hun har stadig mén efter ulykken.

Det kommer også til udtryk i en eksamenssituation. Fredagens eksamen var i hendes studieretningsprojekt, der handlede om den naturvidenskabelige revolution, og involverede fagene matematik og historie. Sibel fik karakteren 02 - men hvilket gennemsnit, hun ender med, er ikke afgørende for hende. Alene det at få sin studentereksamen i hus, er en kæmpe sejr.

- Jeg er glad for de valg, jeg har taget - selvom andre måske syntes jeg skulle have gjort noget andet eller fortalte mig, at det kunne jeg ikke klare. Så svarede jeg bare, at jo, det kan jeg godt klare. Jeg ville det bare så meget, siger en sej Sibel.