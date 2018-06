Se billedserie Direktør Tue Sanderhage, HF-student Lene Østergaard-Jensen og Lenes farmor, som stolt satte huen på Lenes hoved.

Send til din ven. X Artiklen: Student på hver deres måde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Student på hver deres måde

Vestegnen - 07. juni 2018 kl. 14:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I disse dage kan man dårligt få armene ned på Vestegnen HF & VUC i Albertslund, for nu høster kursisterne frugterne af deres anstrengelser og de blå studenterhuer stråler om kap med den skyfri himmel.

Susse Køster fra Hedehusene fik onsdag den første blå HF-studenterhue som e-learningkursist på Vestegnen HF & VUC. Her kan man nemlig selv vælge, om man vil læse e-learning eller komme til klasseundervisning. Eller kombinere de to måder.

Susse er 34 år og har tre børn. Hun har valgt at tage sin HF som ren e-learning over fire år - over to omgange på grund af sygdom.

»Det passede mig bedre at læse online. Man kan selv styre sin tid. De er også for unge i klasserne. Her er det kun op til mig og jeg kan lægge mit eget ambitionsniveau,« fortæller Susse Køster.

Og niveauet har været højt: sidste eksamen var psykologi B og Susse scorede et 12-tal. Hun har søgt ind på socialrådgiveruddannelsen!

Torsdag fik Vestegnen HF & VUC så den første HF-student, som har taget sin HF på skolen ved klasseundervisning. Det var en meget rørt Lene Østergaard-Jensen, som fik huen på. Lene er 22 år og ordblind, og har valgt at tage turen til Albertslund hver dag og læse på Vestegnen HF & VUC på grund af den særlige HF for ordblinde, som er kendetegnet ved at vare tre år og indeholde særlig støtte.

Lene Østergaard-Jensen, som har søgt ind på laborantstudiet og forhåbentlig kommer ind efter sommerferien, har blandt andet taget matematik A og biologi B, fordi hun måske gerne vil være biokemiker i fremtiden. »Så er jeg forberedt,« siger Lene.

Lenes store familie var tilstede og hendes stolte farmor satte huen på Lenes hoved. Direktør for Vestegnen HF & VUC, Tue Sanderhage ønskede også Lene et stort tillykke med huen på hele skolens vegne.