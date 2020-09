Se billedserie Maja og Andreas er lige nu i gang med grundforløb 2 på Next Uddannelse i Glostrup. Derefter skal de ud i praktik.

Send til din ven. X Artiklen: Strømmer til tømreruddannelsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Strømmer til tømreruddannelsen

Vestegnen - 13. september 2020 kl. 10:21 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens det generelt kniber med at få flere unge til at søge en erhvervsuddannelse, så er det stik modsat med tømreruddannelsen.

Det mærker man hos Next Uddannelse på Fabriksparken i Glostrup, hvor der er en markant stigning i sommeroptaget. Mens 22 startede i 2019, så steg tallet i år til 38 tømrerelever. Generelt er der en stigning i søgningen til tømreruddannelsen, men ingen steder er den så stor som i Glostrup.

På Next i Glostrup har man skabt plads til flere grundforløbs-hold. Når eleverne efterfølgende skal i gang med praktik og skoleforløb, vil undervisningen foregå på Next Uddannelse i Rødovre, hvor de fleste "træ-uddannelser" er samlet.

Hos Next Uddannelse i Glostrup har man oprettet et hold, der er for de lidt ældre elever med flere erfaringer. To af dem er 29-årige Maja, der er uddannet arkitekt, og 22-årige Andreas, der har blandt andet en gymnasieuddannelse i bagagen.

Lige nu samarbejder Maja og Andreas om at producere et bord/bænke-sæt. Begge elsker at arbejde i træ. De har ikke som sådan erfaring med at save, bore og skrue, men synes det er fedt. Og så kan de bruge den viden om blandt andet matematik og geometri, som de begge har via deres uddannelser. På ét særligt område er Maja dog bedst:

- Maja har erfaringer med at udføre tegninger på computeren, her er hun langt foran, konstaterer Andreas.

Begge har savnet at kunne lave noget mere praktisk, noget der kan bruges ude i virkeligheden, som de udtrykker det.

De har valgt tømreruddannelsen, fordi de her kommer til at arbejde med mange forskellige opgaver og materialer, og at der i det hele taget er stor alsidighed i faget. Og så tæller det også med, at der er efterspørgsel på tømrere, og at de kan se frem til en god løn.

Lige nu er Maja og Andreas i gang med det 20 uger lange grundforløb 2. Derefter skal de ud i praktik.

- Jeg har allerede fået en læreplads hos Heto i Taastrup, hvor jeg har været arbejdsmand siden april, så jeg kender firmaet. Jeg glæder mig til at komme i gang, siger Andreas.

Maja satser på at komme i praktik i udlandet, kombineret med skolepraktik. Om det lykkes, ved hun ikke på nuværende tidspunkt.