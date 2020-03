Se billedserie Vestskoven er i disse dage ekstra populært som udflugtsmål, mens Danmark mere eller mindre er lukket ned grundet risiko for coronavirus. Foto: Inge Christensen

Strømmer til Vestskoven

Vestegnen - 22. marts 2020 kl. 06:57 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rigtig mange mennesker bruger Vestskoven til at få noget frisk luft under corona-hjemsendelsen. Men det er vigtigt fortsat at holde afstand til hinanden, mens man nyder naturen.

Det lader til, at indbyggerne på Vestegnen har taget opfordringen til sig om at drage ud i naturen i denne periode, hvor Danmark mere eller mindre er lukket ned og sendt hjem på grund af coronavirussen.

I hvert fald søger rigtig mange mennesker mod Vestskoven, hvis areal strækker sig over dele af Albertslund, Glostrup og Høje-Taastrup.

Der er omtrent lige så mange mennesker hver dag i øjeblikket, som på normale weekender med godt vejr. Det er alle aldersgrupper, og de første dukker op ved ottetiden. Det fortæller naturvejleder i Vestskovens Naturskole ved Herstedhøje, Inge Christensen.

Hun er i øjeblikket den eneste medarbejder til stede i naturskolens lokaler, der ligger overfor parkeringspladsen ved Herstedhøje.

- Der er et mylder af mennesker. Begge parkeringspladser her ved Herstedhøje har været fyldt de sidste dage. Der er lige så mange mennesker, som i weekenden. Folk går op på højen, går ture ind i skoven og jeg ser mange familier med klapvogne gå mod tumlestierne, siger naturvejleder Inge Christensen.

Husk at holde afstand Hun er positiv over for de mange naturgæster i Vestskoven, især fordi de fleste også husker at holde afstand til hinanden.

- Folk er generelt rigtig gode til at holde afstand, og det er dejligt at se, at de passer godt på hinanden. Og en ren fornøjelse, at så mange familier har taget rådet til sig fra statsminister Mette Frederiksen, med at komme ud i naturen og mødes ude, lyder det fra Inge Christensen.

Naturvejlederen har også set de faste morgenvandrere, som hver dag går mellem syv og otte kilometer i Vestskoven. De plejer dog at gå meget tættere sammen, men i denne periode holder de mere afstand.

Og netop at færdes med afstand til hinanden er vigtig for at undgå smitte med coronavirus, selv ude i naturen. Myndighederne har desuden skærpet reglerne for færden ude og inde, sådan at man pt. ikke må være mere 10 personer sammen ad gangen.

Find forårstegn Selv er naturvejlederen eneste medarbejder i naturskolens lokaler, og hun udnytter tiden til at rydde op og sortere i papirbunkerne.

- Der er grej, der skal repareres, udstoppede dyr, der skal gennemgås og så får jeg sorteret i papirbunkerne. Det er lidt ensomt at være den eneste på arbejde, men det er rart at høre liv ude på den anden side af vinduerne. Især børnene, der får en god oplevelse, for eksempel når de får øje på dyr og biller, siger Inge Christensen.

Hun har mange gode råd til, hvad man kan opleve i Vestskoven (se faktaboks.). Overordnet byder naturen i øjeblikket på mange forårstegn, som man kan lede efter.

- Man kan gå på jagt efter forårstegn. Ved vandhullerne er der hjortespor. Man kan finde uglegylp og se efter spor i skovbunden og få øje på egern, der bygger reder. På træerne kan man se gnubbemærker. Rådyrene fejer i øjeblikket - det betyder, at de gnubber deres gevir mod træerne, fordi de får nyt gevir, som er ved at vokse ud. Huden uden på det nye gevir kaldes bast, og det er basten, de gnubber af, fortæller Inge Christensen.

Hun peger på, at der er masser af plads i Vestskoven, som er fuld af muligheder for oplevelser, så længe man i disse tider også husker at holde nogle meters afstand til hinanden.

Forslag til aktiviteter i Vestskoven Gå en tur ned på en af de to tumlepladser, hvor børnene kan klatre og bygge huler.

Gå på jagt efter forårstegn og dyrespor.

Mærk vindens kraft på toppen af højen.

Flyv med drage.

Nyd at foråret er på vej, og hør fuglene synge.

Cykelture, hvor man i Vestskoven både se på får, køer og heste.

Løberuterne i Vestskoven på 2,6, 5,4 og 9,9 km.

Snobrød og bålhygge ved bålsteder.

Færdselsregler i Vestskoven PÅ CYKEL: Der må cykles på alle stier og skovveje, men ikke i skovbunden og ned ad skrænter eller på stendiger og gravhøje.

PÅ HESTERYG: Man må ride på de afmærkede stier og i skovbunden, hvor der er høje træer.

MED HUND: Hunde skal som udgangspunkt altid være i snor i skoven, og det bliver anmeldt til politiet, hvis man lader sin hund løbe løs. I de særlige hundeskove, må man dog gerne lade hunde løbe frit under forudsætning af, at hunden er under kontrol og man kan kalde sin hund til sig.

BESKYTTEDE OMRÅDER: I skoven er visse områder udlagt som naturzoner. Det er særligt beskyttede områder, hvor der ikke gives tilladelse til arrangementer.