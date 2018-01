Blandt de mange gæster var Niklas Behrendt og Rasmus Krohn Sørensen fra Vallensbæk.

Send til din ven. X Artiklen: Strømmede til gymnasium: Ekstra stole hentet frem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Strømmede til gymnasium: Ekstra stole hentet frem

Vestegnen - 18. januar 2018 kl. 16:39 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Albertslund Gymnasium sidste år afholdt infoaften dukkede der omkring 200 besøgende op, men da gymnasiet forleden åbnede dørene for endnu en infoaften, kunne de 250 opstillede stole i gymnasiets kantine slet ikke dække behovet for siddepladser.

Hele 450 unge og forældre havde nemlig trodset kulden og droppet håndboldlandskampen for at høre om de fire gymnasieuddannelser hhx, htx, stx og hf på gymnasiet, og så måtte der i al hast hentes 200 ekstra stole frem.

Blandt de mange gæster var Niklas Behrendt og Rasmus Krohn Sørensen fra Vallensbæk.

De går til dagligt på Pilehaveskolen, hvor de er klassekammerater. De har begge et godt øje til hhx-uddannelsen, som er et nyt tiltag på Albertslund Gymnasium.

»Vi interesserer os mest for økonomi og matematik, og det er generelt sjovt at arbejde med virksomheder og penge,« fortæller de to unge, da de skal forklare, hvorfor det er hhx'en, der trækker i dem.

Med introduktionen af hhx-uddannelsen bliver Albertslund Gymnasium det første gymnasium i Danmark med alle fire gymnasieuddannelser under samme tag, og det gør ikke Niklas og Rasmus noget, at de øvrige gymnasieuddannelser er på skolen:

»Det er bare fedt, at det er et stort sted med flere forskellige elever, og så har vi også hørt, at man kan arbejde på tværs af studieretninger og uddannelser, så det lyder spændende,« fortæller drengene, der ikke er blevet mindre tændte på hhx'en efter at have hørt om uddannelsen til infoaftenen.

Rektor på Albertslund Gymnasium, Trine Ladekarl Nellemann var naturligvis glad for det store fremmøde. Specielt fordi gymnasiet er i en rivende udviklingsproces med mange nye tiltag:

»Det er fantastisk at se så stor interesse og mærke opbakningen, for der sker meget på vores gymnasium i disse år. Vi har sat mange kræfter ind på at skabe en stærk hhx-uddannelse, men samtidig har vi blandt andet en elitesportslinje, som vi som Team Danmark Uddannelsespartner hele tiden knokler på at udvikle, så vi fortsat er blandt de bedste i Danmark til at uddanne elitesportselever,« siger Trine Ladekarl Nellemann, som glæder sig over, at flere Team Danmark-udøvere havde fundet vej til Albertslund.

Der er ansøgningsfrist til de gymnasiale uddannelser den 1. marts. Albertslund Gymnasium afholder desuden en særskilt infoaften for htx-uddannelsen den 7. februar kl. 19.