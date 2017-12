Strøm til and og steg

Fra et overvågningscenter i Virum kan Radius døgnet rundt følge med i, hvad der sker i elnettet. Ud over at overvåge nettet, sørger medarbejdere for at tage mod opkald fra kunder, som mangler strøm. Og skulle alarmen lyde, kan den vagthavende dirigere teknikere rundt i forsyningsområdet, så de hurtigt er fremme ved det anlæg, der har forvoldt strømafbrydelsen.

Thomas Christian Larsen er sammen med Rasmus Ørnhof på arbejde juleaften. Thomas er overvågningsspecialist og har vagten fra kl. 16.00 den 24.12 til morgenstunden den 25.12. Han fortæller, at det især er ved 17-tiden, at forbruget stiger:

»Ja, vi spreder det over et par dage, så det hele kan gå op,« fortæller han.

»Vi ved, at det er en vigtig aften, så vi er på tæerne for at berolige og hjælpe så godt vi kan. De afbrydelser, vi typisk ser, kommer fordi stiksikringer ryger i de små forsyningsskabe ude ved fortovene. Her er det min opgave at få fat i en af de montører, som er på vagt og kan køre ud fra sin bolig. Vi samarbejder også med lokale elinstallatører, så vi er godt dækket ind,« konstaterer Rasmus, som er så heldig, at vagten slutter kl. 20.00.