Stribevis af domme for børneporno

Vestegnen - 19. juni 2019 kl. 10:35 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi har tiltalt et stort antal unge for at have delt intime videooptagelser - og opfordrer til, at man tænker sig om, før man deler ting på nettet.

Et sted mellem 80 og 100 unge fra Vestegnen er i disse dage og uger på anklagebænken i Retten i Glostrup, tiltalt for at have delt videoer, hvor to unge mennesker optræder intimt.

De to unge i videoen er under 18 år, og dermed falder videoen ind under lovgivningen om deling af børneporno.

Den aktuelle »bølge« af sager er en udløber af den såkaldte Umbrella-sag. Den startede for alvor i 2017, da politiet herhjemme fik oplysninger fra de amerikanske myndigheder og Europol om deling af en video fra 2015 på Facebook og Messenger - og der her blev sat navne på de enkelte personer, som havde delt videomaterialet. Det er Rigspolitiets center for it-kriminalitet, der i første omgang har behandlet sagerne, som derefter er sendt ud til blandt andet Vestegnens Politi, der efterfølgende har stået for afhøringer og sigtelser.

I disse dage og uger afgøres sagerne så af Retten i Glostrup. I langt de fleste tilfælde er der tale om tilståelsessager, og de ender typisk med en straf på mellem 10 og 40 dages betinget fængsel. At straffen gøres betinget skyldes blandt andet, at de tiltalte generelt var ret unge - typisk 16-17 år - da det skete, og at de i de fleste tilfælde ikke tidligere er straffede og i øvrigt har en god personlig baggrund. Forskellen i straffenes længde skyldes blandt andet det antal delinger, som de enkelte tiltalte har gjort sig skyldige i. Foruden de betingede fængselsstraffe, skal de dømte også betale erstatninger på flere tusinde kroner til de unge, der optræder i videomaterialet.

Delingen af det intime videomateriale har store konsekvenser. Der er tale om en massiv krænkelse af de direkte involverede, som har betydet psykiske udfordringer. Og for de dømte kan det få betydning for deres straffeattest og børneattest. Fx vil det på børneattesten, som bruges i forbindelse med arbejde med børn i kommunerne og frivilligt arbejde med børn i foreninger, fremgå, at de har delt børneporno på nettet.

- Disse sager viser, at man skal tænke sig rigtig godt om, når man deler ting på Facebook eller andre sociale medier. De unge skal tænke sig om, før de trykker på knappen, og deres forældre skal tale med deres unge om disse ting. Det kan få alvorlige konsekvenser, understreger Rasmus Kim Petersen, der er senioranklager og fører en del af de aktuelle sager for anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi.