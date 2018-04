Streaming, fitness og telefoni: Smider du også penge ud ad vinduet?

Guide: Hold op med at betale for ingen ting

Gennemgå dine udgifter en gang om måneden. Du kan danne et overblik ved at se på din betalingsservice-oversigt, men det er også en god idé at se på dine kontoudtog. Her vil du nemlig også opfange de udgifter, der bliver trukket via dine betalingskort.Ofte vil de betalinger bare fremgå som et tal – eksempelvis 15 dollars – men der står ikke umiddelbart, hvad det er for. Så det er vigtigt at knytte det tal til et abonnement. På den måde kan du få et samlet overblik over, hvad du betaler til, før du rydder op i det.Det er en god idé at skabe dit månedlige overblik i weekenden. I hverdagen får man en idé om at opsige noget om morgenen, men når man er kommet fra arbejde om aftenen, er man så træt, at man ikke orker den snørklede vej for at komme ud af et abonnement. Så bliver det udskudt, og så risikerer man at glemme det. Lørdag eller søndag formiddag er et godt tidspunkt. Der har du beslutningskraft, og du har tid og overskud til at følge opsigelsen til ende.Når du tegner et abonnement, så print din bekræftelse ud, læg den i en plasticlomme, og sæt den ind i en mappe. Der står altid en masse oplysninger på de papirer, som du ofte skal have klar, når du vil opsige noget. Det gør opsigelsen nem og hurtig, og du risikerer ikke at gå død i jagten på informationerne.Mange abonnementer bliver tegnet, fordi der er et rigtig godt introtilbud. Så går der lidt tid, og pludselig er abonnementet til fuld pris gået i gang. Se, om ikke du kan undgå fristelserne lidt oftere og stille dig selv spørgsmålet: Kommer jeg i virkeligheden til at brug det her?Det er altid en god idé at tage en total gennemgang af alle abonnementer hvert halve år. Priser udvikler sig, så det kan sagtens være, at dit telefonabonnement eller internetabonnement er faldet i pris, og så er der nemme penge at spare ved at kontakte din udbyder og rette prisen til. Det her er også et ekstra sikkerhedsnet, hvor du kan opfange abonnementsudgifter, du har glemt alt om.Shop mere rundt. Du går ikke glip af noget. Mange abonnerer på tre streamingtjenester og bruger hovedsageligt én. Abonner på én ad gangen, se en masse på den, og skift til en anden måneden efter. Filmene og serierne løber ingen steder. Mange går ikke i fitness, men kan ikke lide at være afskåret fra muligheden for at gå i fitness. Vær ærlig over for dig selv. Sig det op i en måned, eller sæt det i bero. Vær meget bedre til at opsige abonnementer eller sætte dem i bero. Du går ikke glip af noget, og du kan bare starte abonnementet igen, når det passer dig. Firmaerne står klar med åbne arme.