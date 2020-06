Se billedserie Kent Magelund og Arno Hurup Christiansen hejste Blå Flag ved Brøndby Strand. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Stranden er altid åben Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stranden er altid åben

Vestegnen - 27. juni 2020 kl. 09:25 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vejret indbød til en herlig dukkert, da det blå flag onsdag den 17. juni blev hejst på Brøndby Strand.

På en helt almindelig onsdag var der rigtig mange, som nød sol og varme - naturligvis med afstand - og de modige, som gik i vandet, blev mødt af badevand på godt 22 grader.

Blå Flag er en EU-ordning, som blåstempler de strande, som lever op til en række skrappe krav. Det handler naturligvis først og fremmest om, at badevandskvaliteten skal være i orden, men strandene bliver også målt på de faciliteter, som findes på og ved stranden.

Brøndby Strand lever op til de mange krav, og derfor vil Blå Flag være hejst i den kommende badesæson.

- Det blå flag kommer ikke ud af den blå luft. Det kræver, at man har fokus på det og arbejder hen imod det hele tiden, understregede Arno Hurup Christiansen, der er medlem af Brøndby Kommunalbestyrelse og bestyrelsesmedlem i Strandparken.

Stranden har altid åbent Arno Hurup Christiansen hejste det blå flag sammen med Brøndbys borgmester Kent Magelund.

Han håbede på en god og varm badesæson, og afslørede, at han endnu har årets første svømmetur ved Brøndby Strand til gode. Han har dog planer om at starte badesæsonen i denne uge, fortalte han.

Markeringen af Blå Flag skete med et begrænset antal deltagere på grund af coronarestriktionerne. Vinterbaderne fra Bifrost - som er på vej til at få et nyt vinterbadehus - var dog med og sørgede for kaffe og croissanter fra den nærliggende café.

Borgmester Kent Magelund kom netop ind på, at coronasituationen havde været en øjeåbner.

- Jeg tror vi er mange, der under coronanedlukningen er blevet mindet om, at naturen og stranden altid er åben, og jeg nyder selv at gå i området.

- Brøndby Strand er en naturperle og et af kommunens vigtige åndehuller, som vi skal værne om og værdsætte. Det er noget særligt, at vi har strand og vand og grønne områder så tæt på byen. Her er der plads til fælles stunder med familien, en gåtur eller til en badetur, der nu er kvalitetsstemplet, sagde Kent Magelund, inden det blå flag blev hejst.

Større og sjovere Efterfølgende var der indvielse af en nye legeplads, der ligger i samme område som caféen, og er med til at understrege, at Brøndby Strand inviterer til mange former for oplevelser og aktiviteter.

Der er tale om en ny, større og sjovere legeplads, hvor børnene blandt andet kan klatre og balancere.

Legepladsen blev indviet af 0.E på Brøndby Strand Skole - og der var is bagefter.

Børnene fik også mulighed for at stille spørgsmål til borgmesteren - i forlængelse af, at de har arbejdet med et projekt i skolen om borgmesterens rolle. Eksempelvis ville et af børnene vide, om Brøndbys borgmester bestemmer mere end Dronning Margrethe. Og nej, det mente Kent Magelund ikke.

Han fik også overrakt blandt andet en lykkemønt og en blomst af børnene, inden børn og borgmester i fællesskab klippede den røde snor.

Brøndby Strand er ikke den eneste i Strandparken med Blå Flag. Det vajer også i Vallensbæk, Ishøj og Hundige.