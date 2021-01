Se billedserie Ishøj Idræts- og Fritidscenter skal omdannes til et stort vaccinationscenter mod Covid-19.

Vestegnen - 05. januar 2021 kl. 21:22 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Ishøj Byråd besluttede på sit møde tirsdag aften, at der kan indgås en aftale med Region Hovedstaden om at indrette et stort vaccinationscenter i Ishøj Idræts- og Fritidscenter.

Går det efter planen, kan det være klart 20. januar.

Region Hovedstaden besøgte mandag lokalerne i idrætscentret, og meldingen var, at de er egnet til etablering af et Covid-19 vaccinationscenter.

Blandt andet er der god plads, gode parkeringsforhold og nem adgang til offentlig transport.

Region Hovedstaden forventer, at der skal vaccineres omkring 6.000 borgere på daglig basis i idrætscentret. Der regnes med en åbningstid dagligt fra klokken 7-22.

Vaccinationscentret i Ishøj skal dække en stor del af Vestegnen. Artiklen fortsætter under billedet

Formand for social- og sundhedsudvalget i Ishøj, Merete Amdisen: - Det er på alle måder en fordel for Ishøj-borgerne, at vi får et vaccinationscenter.

Stor lokal betydning - Jeg er rigtig glad for beslutningen. Det er på alle måder en fordel for borgerne i Ishøj, at vi får et vaccinationscenter i Ishøj, siger Merete Amdisen (S), der er formand for social- og sundhedsudvalget i Ishøj Kommune.

- Vi ved, at nærhed har en betydning, og den får vi nu, så der er håb om, at flest mulige vil lade sig vaccinere. Desuden er det en fordel for de borgere, som har behov for transport eller ledsagere i forbindelse med vaccinationen. Jo lettere adgang, jo mere tilbøjelige er man for at bruge tilbudet om vaccination, siger Merete Amdisen.

Hun peger også på, at trygheden er større ved at blive vaccineret i omgivelser, man kender.

Ishøj har været hårdt ramt i forbindelse med Covid-19, og derfor glæder det også Merete Amdisen, at netop Ishøj får et vaccinationscenter:

- Jeg er kun interesseret i, at flest muligt tager vaccinationen, understreger hun.

Et stort setup Det er forventningen, at der skal bygges 30 vaccinationsbåse samt observationslokale, hvor der løbende kan sidde 110-150 borgere, der skal observeres efter endt vaccination. Borgerne skal observeres i cirka 20 minutter efter vaccination for allergisk reaktion.

Der skal endvidere etableres personale- og omklædningsrum for i alt cirka 100 medarbejdere. Det forventes, at vaccinationscenteret vil blive bemandet af cirka 40-45 medarbejdere ad gangen. Der er behov for bade- og omklædningsfaciliteter, møde- og personalerum til dette personale.

Der er brug for cirka 500 parkeringspladser. Der er i dag 154 parkeringspladser i tilknytning til idrætscentret, og der kan etableres yderligere 40 parkeringspladser til personalet, herunder ambulance- og lægebiler, i gården. Derudover er der mulighed for at etablere parkeringspladser på en grusbane i tilknytning til idrætscenteret.

Ishøj Kommune forudser dog, at etableringen af et vaccinationscenter vil betyde mere trafik i området, herunder parkering i området omkring idrætscentret.

Fritidsaktiviteter berøres Ishøj Kommune er klar over, at det vil påvirke de normale aktiviteter i Ishøj Idræts- og Fritidscenter.

Der vil i et vist omfang komme aflysninger og flytning af aktiviteter i idrætscenteret. Kommunen vil derfor hurtigst muligt udarbejde plan for, hvordan flest mulige af idrætscentrets aktiviteter kan gennemføres, når Covid-19-restriktionerne løftes. De berørte brugere vil blive kontaktet og inddraget, lyder det fra kommunen.

Nogle aktiviteter vil måske kunne fortsætte i idrætscentret, afhængig af, hvor mange lokaler vaccinationscentret kommer til at lægge beslag på.

Når det er sagt, så er det faktisk sådan, at kommunerne ifølge sundhedsloven skal bistå regionen ved etablering af massevaccination.

Ishøj Kommune forventer ikke at få et økonomisk tab ved at Region Hovedstaden etablerer vaccinationscentret.

Foreløbig er forventningen, at vaccinationscentret skal være i drift frem til 1. juli.

Får ikke et center i Taastrup Mens Ishøj-borgerne altså kan se frem til et lokalt vaccinationscenter, så etableres der ikke noget tilsvarende i Taastrup.

Det har tidligere være på tale at placere et vaccinationscenter i Taastrup, men det blev i sidste ende droppet.

- Der har været drøftet forskellige muligheder, og det ville i givet fald have været i Taastrup Idrætscenter. Det ville have krævet meget plads og ville være for en lang periode, men det havde selvfølgelig været super for vores borgere, at det var lokalt. Der blev også set på, om det kunne placeres i nærheden af testcentret på Taastrupgårdsvej, men der endte det altså ikke, siger borgmester Michael Ziegler (K).